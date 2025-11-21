El movimiento turístico ya se siente en las rutas neuquinas y, frente a ese escenario, el Gobierno provincial puso en marcha un operativo integral de tránsito y seguridad vial que se extenderá desde este viernes hasta el lunes inclusive.

El despliegue incluye controles fijos, patrullajes permanentes y presencia policial en zonas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir siniestros viales, ordenar la circulación y acompañar a quienes viajan por la provincia durante el fin de semana largo.

Controles activos desde el arranque del finde XL

El operativo comenzó en la tarde del jueves, teniendo en cuenta que muchos viajeros inician su salida entre jueves y viernes.

La Policía de Neuquén dispuso 25 puestos fijos y móviles que se mantendrán activos durante todo el fin de semana, con refuerzos en los horarios de mayor circulación, especialmente en el inicio y el cierre del finde XL.

Además del control vial, el personal está preparado para asistir a conductores en caso de emergencias, desorientación, inconvenientes mecánicos u otras situaciones que se presenten en ruta.

Cobertura en rutas clave y accesos a las principales localidades

El despliegue alcanza toda la provincia, con presencia en el norte, centro y sur neuquino, y en los corredores más transitados.

Hay operativos en:

Neuquén capital , con presencia en los accesos principales y en los tres puentes interprovinciales.

Barrancas , en el ingreso norte a la provincia.

Ruta 237 , uno de los corredores con mayor circulación durante el fin de semana largo.

Localidades y zonas turísticas como El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila, Zapala, Las Lajas, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

También se suman controles en sectores estratégicos como Añelo, Chañar, Aluminé, Moquehue, Nahuel Huapi y Collón Curá, entre otros puntos con alto flujo vehicular.

Qué se controla en cada puesto vial

En los controles se realizan chequeos básicos y obligatorios para circular de manera segura:

Documentación del conductor y del vehículo

Seguro obligatorio vigente

Licencia de conducir habilitante

Verificación técnica vehicular en los casos que corresponda

Elementos de seguridad: matafuego, balizas, cinturones de seguridad

Estado general del vehículo

Además, se trabaja en la prevención de maniobras peligrosas, el ordenamiento del tránsito en zonas críticas y la reducción de riesgos en tramos de alta circulación.

Los puntos donde están los 25 controles fijos

Entre los lugares donde se montaron puestos de control se encuentran:

Puente Barrancas

Ingreso a Chos Malal

Zapala y Las Lajas (zonas de cruce de rutas)

Aluminé – Nahuel Huapi – Collón Curá – Piedra del Águila

San Martín de los Andes – Junín de los Andes – Playa Unión – Moquehue

El Chocón – Picún Leufú – Arroyito

Neuquén capital : puente carretero, tercer puente y Balsa Las Perlas

Añelo y Chañar

La distribución de los puestos responde a los sectores de mayor tránsito y a los accesos más utilizados durante el turismo de fin de semana largo.

Prevención y acompañamiento en rutas

El operativo no solo apunta a controlar, sino también a acompañar, orientar y prevenir. La presencia policial busca generar condiciones de circulación más seguras en un contexto de alta movilidad, donde aumentan los riesgos si no se respetan las normas.

Desde el Gobierno provincial pidieron a los conductores circular con precaución, respetar las velocidades permitidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y planificar los horarios de viaje para evitar congestiones y situaciones de riesgo en ruta.