Neuquén proyecta terminar 664 kilómetros de ruta en el 2026 e inaugurará cinco escuelas en febrero

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi habló con el programa Verano de Primera que se emite durante enero por AM550. Se pronunció sobre los 664 kilómetros de ruta que proyecta hacer la Provincia en el 2026, dio detalles a propósito de cómo es el financiamiento de las mismas y también adelantó que en febrero, antes del inicio del ciclo lectivo, quedarán inauguradas cinco escuelas en distintos puntos de la región.

“Neuquén tiene en total una red provincial pavimentada de 1200 kilómetros, desde que comenzamos la gestión el Gobernador nos marcó que quería que planifiquemos, desarrollemos y ordenemos la ejecución de obras viales y a partir de ahí empezamos con el desarrollo de los proyectos ejecutivos mediante licitaciones que los vecinos pueden seguir en detalle. Hoy tenemos en ejecución 400 kilómetros y vamos a sumar 264 más consolidando un total de 664, para sumar a los que hizo Neuquén en toda su historia. Es un número con un impacto enorme. Hoy se está pavimentando la Ruta 23, que une Pino Hachado con Junín de los Andes. Estamos muy contentos de anunciar obras que han llevado mucho trabajo, el desarrollo de los proyectos que se hizo con equipos técnicos de la Provincia, no se contrató nada afuera, y eso toma mucho valor”, expresó en primer lugar.

En ese sentido agregó: “Esto en principio habla del orden que tiene Neuquén, de las prioridades que tiene la Provincia, porque las rutas se realizan a partir haber ordenado las cuentas provinciales, lo que nos permite transformar el ahorro en infraestructura, y además tener fiscalmente ordenadas las cuentas, acceder a créditos internacionales que nos permiten hacer obras en simultáneo. Los préstamos a tasa baja de interés nos permiten hacer obras importantes que se cruzan con lineamientos: acceso a localidades sobre asfalto y el desarrollo del turismo que nos permite dar oportunidades, diversificar la matriz productiva y consolidar la vinculación de norte a sur sobre rutas provinciales paralelas a la Ruta 40. Uniremos Manzano Amargo con Villa la Angostura. Eso habla de una planificación que se hace con otros ministerios, intendentes y delegados provinciales”.

“La gran mayoría de las obras tienen fondos nacionales, algunas 100% de la Provincia, como repavimentaciones por ejemplo, la Ruta 39 también, la 21 de acceso de Loncopué a El Cholar”, complementó la funcionaria.

En otro sentido, Tanya Bertoldi aclaró: “Todas las rutas son importantes, todas tienen un por qué. Creo que una de las más significativas que se están viendo, y que habla de la planificación, es la 65 que es el acceso a Villa Traful, con obras que mejoran la calidad de vida a la vez que colaboran con el desarrollo del turismo de destinos emergentes, pero en términos de accesibilidad no es lo mismo que Villa la Angostura o San Martín de los Andes. Está en ejecución la primera etapa que son 34 kilómetros y estamos desarrollando la segunda etapa. Son cerca de 60 kilómetros que unirán la Ruta 40 con la Ruta 237”.



Finalmente, la ministra explicó sobre cuál será el debut de la Provincia en materia de infraestructura en el 2026: “La primera obra posiblemente sea en febrero, que en realidad serán cinco edificios educativos en distintas localidades. Estamos muy contentos porque llevamos a cabo una inversión inédita, consolidada por ejemplo por el desarrollo de las escuelas técnicas”.

