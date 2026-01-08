Maxi López confirmó públicamente la separación de Wanda Nara y Martín Migueles y sorprendió al revelar que fue la propia conductora quien le contó la situación en primera persona. La noticia se conoció horas después de que Yanina Latorre anunciara la ruptura y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

La declaración se dio en Sería Increíble, el programa de streaming de Olga, cuando Nati Jota fue directa y le preguntó al exfutbolista si era verdad lo que había contado Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Martín Migueles. Sin esquivar el tema, Maxi López asintió y dejó en claro que la información era cierta.

Según relató Maxi López, la charla se dio durante las grabaciones de MasterChef, ciclo en el que comparte espacio laboral con Wanda Nara. Allí, y en un clima de confianza, ella le habría contado que la relación estaba terminada y hasta le dio permiso para hacerlo público.

“Sí, y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”, aseguró Maxi López, dejando en evidencia que la decisión ya estaba tomada. Además, el exjugador aprovechó para contar que planea regresar a vivir a Buenos Aires junto a Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando, lo que marcó otro giro personal en su presente.

Pero el escándalo no terminó ahí. Claudia Ciardone sumó un capítulo explosivo al apuntar directamente contra Martín Migueles y revelar un contacto telefónico que mantuvieron a fines de 2025. La mediática contó que el empresario la buscó cuando aún estaba en pareja con Wanda Nara.

En diálogo con La Mañana con Moria, Claudia Ciardone detalló que recibió mensajes y un llamado del empresario, con quien había tenido un romance de tres meses. Según su versión, Martín Migueles intentó reavivar el vínculo con claras intenciones sexuales.

“Es un maleducado, un irrespetuoso”, disparó Claudia Ciardone, aclarando que no tiene nada en contra de Wanda Nara y que incluso le cae muy bien. Para cerrar, fue lapidaria y acusó a Migueles de mostrarse como un magnate mientras buscaba engañar a su pareja, dejando la polémica en su punto más alto.