Desde su llegada a MasterChef Celebrity por Telefe, Yanina Latorre logró lo que pocos: no pasar desapercibida ni un segundo. Con su estilo frontal y su lengua filosa, la panelista agitó la cocina desde el primer día, generando debates, risas y momentos tensos que rápidamente la convirtieron en una de las figuras más comentadas del reality gastronómico.

Si bien frente a cámaras protagonizó varios cruces picantes, especialmente con Wanda Nara, puertas adentro del programa empezó a mostrarse otra faceta. Lejos del reloj y la competencia, la convivencia entre los participantes dio lugar a bromas, cargadas y escenas descontracturadas que revelan el clima real del backstage.

En ese contexto nació un apodo tan inesperado como picante. Todo ocurrió durante un almuerzo informal entre los concursantes, sin grabación oficial del ciclo. El momento fue registrado en un video que Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales, mostrando a los participantes relajados y divertidos.

La escena tiene como protagonista a Chino Leunis, quien aparece comiendo una fruta y lanza una frase que dispara la situación: “Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”. Acto seguido, exagera una supuesta descompostura, llevándose la mano al cuello y simulando ahogarse ante la mirada atónita del grupo.

La reacción más fuerte llegó de la mano de Evangelina Anderson, quien remató el acting con humor negro: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, lanzó entre carcajadas. La comparación hizo referencia a la histórica “envenenadora de Monserrat”, generando un estallido de risas y sellando el apodo.

El clip no tardó en viralizarse entre los seguidores de MasterChef Celebrity, quienes celebraron el buen clima entre los participantes. Lejos de cualquier polémica real, el apodo quedó instalado como una broma interna que suma color y frescura al detrás de escena del reality.

Este costado distendido contrasta con el debut televisivo de Yanina Latorre, marcado por chicanas y cruces con Wanda Nara. Incluso, al heredar un beneficio de una gala anterior, lanzó con ironía: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”, despertando risas en el estudio.

Entre polémicas al aire, risas fuera de cámara y apodos virales, Yanina Latorre parece haber encontrado rápidamente su lugar en MasterChef Celebrity: picante frente a las cámaras y pura complicidad cuando la cocina baja un cambio.