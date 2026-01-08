En las últimas horas, la Policía de Neuquén logró recuperar tres motos que habían sido robadas en distintas zonas de la capital y de Centenario, con la detención de tres personas.

Sin patente y huida a alta velocidad

El primer caso se produjo en la noche del miércoles, cuando personal de la División Motorizada, en colaboración con la Comisaría 18°, realizó un control preventivo en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Las Torcazas. Al observar a un hombre conduciendo una motocicleta sin patente y sin un espejo retrovisor, los efectivos intentaron detenerlo. Sin embargo, el conductor huyó a alta velocidad, lo que derivó en una persecución por diversas intersecciones del oeste de la ciudad.

El seguimiento terminó en el sector de la meseta, donde el individuo abandonó la moto e ingresó a una vivienda, mientras algunos vecinos arrojaban objetos contra los agentes. Con el apoyo de la Comisaría 20°, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la unidad policial. Tras la consulta con el área Automotores, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde agosto de 2025, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

Centenario: recuperaron un moto y detuvieron a un joven

En un procedimiento similar, la policía de la Comisaría 52° de Centenario también recuperó una motocicleta con pedido de secuestro. En horas de la noche del miércoles, efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos en la ciudad cuando detuvieron a un joven que circulaba en una moto sin las medidas de seguridad correspondientes. Tras identificar al conductor y verificar el vehículo, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por robo.

El joven fue detenido y trasladado al hospital local para un control médico, para luego ser llevado a la División Antecedentes Personales, donde se inició una causa judicial por el delito de encubrimiento. El detenido quedó en libertad supeditado al avance de la investigación.

Neuquén capital: moto robada y dos detenidos tras una fuga

El tercer caso ocurrió en la noche del martes, cuando personal de la Comisaría 18° detuvo a dos hombres en un procedimiento exitoso. Los agentes, que realizaban patrullajes preventivos por la zona de Lago Viedma y Las Torcazas, vieron a dos personas circulando en una motocicleta sin llave de encendido. Al intentar detenerlos, los ocupantes de la moto intentaron fugarse realizando maniobras peligrosas, pero fueron interceptados a pocos metros.

Al ser identificados, los detenidos no pudieron justificar la procedencia de la motocicleta, y poco después se descubrió que había sido sustraída horas antes en la jurisdicción de la Comisaría Tercera, resultando damnificado un efectivo policial. Los dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 18°, donde quedaron a disposición de la Justicia.