Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Controles en ruta

Neuquén ya trabaja en el operativo retorno: refuerzan la seguridad vial en Collón Curá y Bajada Colorada

El operativo volverá a activarse el lunes para garantizar un regreso seguro y ordenado, reforzando la prevención y el acompañamiento en los puntos de mayor flujo vehicular.

Por Lucas Sandoval
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 14:58
Los equipos permanecerán activos en las salidas y volverán a operar el lunes durante el regreso de los viajeros.

La provincia reforzó su esquema de prevención vial durante el fin de semana extra largo con un trabajo específico a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que ya comenzó a coordinar el operativo retorno de los turistas.

Mientras la Policía de Neuquén desplegó 25 puestos de control en rutas y accesos, el organismo sumó dos equipos propios en Collón Curá y Bajada Colorada para cubrir los corredores que concentran mayor movimiento hacia la zona sur.

El objetivo es acompañar la circulación en jornadas donde el flujo vehicular aumenta de manera sostenida. Desde la secretaría explicaron que los equipos trabajan para ordenar el tránsito, brindar asistencia en caso de imprevistos y reforzar la seguridad en puntos donde suele registrarse una alta concentración de vehículos. 

El operativo funcionará tanto durante las salidas del fin de semana como en el regreso. La presencia en ruta se retomará el lunes, cuando muchos turistas emprendan el retorno. El organismo remarcó que el foco está puesto en un tránsito más seguro, especialmente en horarios donde las demoras y la fatiga suelen generar riesgos adicionales.

Con un mapa provincial ya cargado de controles policiales —que incluyen chequeos de documentación, VTV, elementos de seguridad y estado general de los vehículos—, la incorporación de estos dos puntos sumó un refuerzo clave en una zona donde la circulación desde los destinos turísticos del sur crece de forma marcada durante los fines de semana largos.

