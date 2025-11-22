Liverpool atraviesa un momento que ya dejó de ser una mala racha para transformarse en un auténtico problema. En Anfield, ante su gente y en un contexto que exigía reacción, el campeón vigente volvió a fallar y sufrió una dura derrota por 3-0 frente a un Nottingham Forest que llegó al partido en zona de descenso. El equipo de Alexis Mac Allister acumula cinco caídas en la Premier League y se hunde en la tabla, a ocho puntos del líder Arsenal.

El arranque había mostrado señales positivas. Con Gakpo incisivo por la banda izquierda y Mac Allister activo en la distribución, Liverpool generó las mejores situaciones del primer tramo. El argentino incluso tuvo el 1-0 en una llegada clara a los 13 minutos, pero la defensa visitante salvó en la línea. Sin embargo, esa breve superioridad se diluyó con rapidez.

En su primer tiro de esquina, Nottingham Forest golpeó. A la media hora de juego, Murillo encontró un rebote en el área y puso el 1-0 ante la pasividad defensiva del local. Minutos después, los visitantes volvieron a festejar, aunque el VAR anuló el tanto de Igor Jesus por mano. Fue un aviso de lo que vendría.

Lejos de reaccionar, Liverpool regresó del entretiempo aún más vulnerable. En la primera jugada del complemento, Savona amplió la ventaja tras una buena acción por derecha y dejó al local sin respuestas anímicas ni futbolísticas. Mac Allister perdió un duelo clave en esa jugada, síntoma del desconcierto general.

A partir de allí, el equipo de Arne Slot se desdibujó por completo. Las líneas quedaron expuestas, la posesión fue estéril y la falta de contundencia volvió a pasar factura. A los 78 minutos, Gibbs-White aprovechó un rebote y liquidó el 3-0 que silenció Anfield y confirmó la segunda victoria consecutiva del Forest en ese estadio.

La derrota no solo profundiza la caída deportiva, sino que también agrava el clima interno. Slot cumplió 50 partidos al frente del equipo y su continuidad está cada vez más cuestionada, en medio de rumores crecientes sobre un posible cambio de rumbo.

Liverpool deberá intentar reaccionar rápido. El próximo compromiso será ante PSV por la Champions League, donde los números son algo más alentadores. Pero en la Premier, la realidad es contundente: el campeón no encuentra respuestas, se aleja de la pelea y vive uno de sus momentos más preocupantes de las últimas temporadas.