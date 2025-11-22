El Chelsea volvió a afirmarse en la Premier League con una victoria sólida en su visita a Burnley. El equipo londinense impuso condiciones desde el inicio y encontró en Enzo Fernández una vez más a una pieza determinante para sostener su buen momento en el torneo. El volante argentino, titular y protagonista, apareció en el cierre del partido para sentenciar el 2-0 y reafirmar el crecimiento del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

El primer tiempo mostró al Chelsea con mayor iniciativa y dominio territorial. La presión alta generó varias recuperaciones rápidas y, a los 36 minutos, Pedro Lomba Neto abrió el marcador con una definición precisa de cabeza que destrabó un encuentro que hasta ese momento había sido parejo.

Burnley intentó adelantarse en el complemento, pero chocó con un rival bien parado, firme en defensa y sin perder claridad en la salida. Con el correr de los minutos, el Chelsea administró los tiempos y encontró espacios para lastimar. Fue en ese contexto cuando, a los 42 del segundo tiempo, Enzo Fernández acompañó la jugada, leyó el rebote y definió con convicción para sellar el resultado.

El triunfo deja al Chelsea en una posición expectante en la tabla, a un punto del líder Arsenal, aunque con un partido más y con una tendencia ascendente que empieza a sostenerse con rendimientos individuales y colectivos. En ese escenario, la presencia de Enzo Fernández vuelve a cobrar relevancia: precisión, liderazgo y un aporte goleador que se repite en momentos clave.

El equipo londinense sigue mostrando signos de recuperación y se perfila como uno de los animadores de esta edición de la Premier League.