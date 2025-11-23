La capital neuquina se posicionó entre los destinos más elegidos del país, con un 70% de ocupación hotelera en este fin de semana largo. Destacaron que el crecimiento sostenido de la infraestructura turística, la diversidad de actividades al aire libre, los nuevos espacios recreativos y la agenda cultural y gastronómica en expansión consolidan una tendencia que se fortalece año tras año.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó el impacto de los eventos del sector: “Empezamos con una muy buena ocupación. Tenemos dos convenciones en proceso en este momento: FAEVYT, que es el Congreso de Jóvenes Profesionales de Turismo, y además el Congreso de Acompañantes Terapéuticos, que es internacional”. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó la consolidación del destino: “La verdad que la ciudad de Neuquén, en ese perfil turístico que venimos trabajando hace seis años, empieza a consolidarse. La gente elige venir, elige quedarse”.

Cayol resaltó también la articulación entre eventos, sector privado y actividades recreativas, elementos que contribuyen al flujo sostenido de visitantes. Se refirió a la importancia de contar con un calendario activo y diverso: “Ellos (por los prestadores privados) han entendido que al haber actividades, al haber un conjunto de actividades, se genera un impulso que es importante sostener, y en eso estamos trabajando en conjunto”.

Pasqualini destacó el trabajo conjunto que sostiene la política turística municipal: “Las agencias de viaje también se preparan para tener diferentes propuestas, y trabajamos mucho para que quienes llegan en los fines de semana largos siempre encuentren actividades culturales, deportivas y recreativas”.

En este fin de semana largo, Neuquén recibió visitantes interesados en actividades al aire libre, propuestas deportivas, ferias, espectáculos y recorridos urbanos que se integran a los atractivos tradicionales.

Las zonas y actividades más elegidas

Entre los lugares más visitados destaca el Paseo Costero, con más de 14 kilómetros de senderos, también el renovado Balcón del Valle, sobre el río la Península Hiroki y el Parque Agreste, con más de cuatro kilómetros de trayectos para disfrutar la flora y fauna local, amplía la oferta de naturaleza cercana al casco urbano.

En la zona noroeste, el Parque de los Dinosaurios continúa sumando visitas por su réplica de gran escala y por el valor paleontológico del área, donde se hallaron fósiles de huevos y restos de invertebrados. Allí, familias y turistas encuentran un espacio educativo y recreativo que complementa los circuitos tradicionales

Además el Bus Turístico mantuvo una alta demanda gracias a sus recorridos gratuitos por los principales espacios naturales, históricos y arquitectónicos de la ciudad. Esta propuesta, que requiere inscripción previa por cupo, permite a los visitantes conocer Neuquén de manera guiada y accesible.

Por último este fin de semana se desarrolló una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, con más de 150 emprendimientos y treinta food trucks, lo que incrementó la circulación en el Parque Jaime de Nevares y ofreció alternativas gastronómicas y recreativas para turistas y residentes.

Con nuevas infraestructuras, espacios naturales renovados, propuestas accesibles, gastronomía en crecimiento, ferias, museos, recorridos guiados y un calendario activo, Neuquén capital se consolida como un destino elegido para disfrutar los fines de semana largos.