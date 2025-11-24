Una tarde que parecía tranquila en las costas del lago Gutiérrez terminó convirtiéndose en una situación límite. Miles de personas disfrutaban del domingo cuando un grupo de amigas —profesoras de natación, una terapeuta y una instructora de actividades acuáticas— advirtió que una niña se encontraba peligrosamente lejos de la orilla, en una zona donde el viento ya había comenzado a levantar olas.

Cecilia Marina Cavalie, profesora de Educación Física y directora de la escuela de Educación Acuática Corpo Bebés, relató a El Cordillerano que se encontraban compartiendo mates en un sector del arroyo Melgarejo cuando una de sus amigas, Graciela Altieri, le señaló a la nena. “Estaba muy adentro y el lago se había puesto picado. Apenas la miré, supe que algo no estaba bien”, contó.

Sin dudarlo, Cecilia empezó a correr hacia el agua. Detrás venía Nadia Fleitas, profesora de natación. “Le grité para ver si respondía, pero no me escuchó. Se estaba hundiendo y tragando agua”, recordó. Ambas nadaron más de 200 metros, acompañadas por un joven que se acercó en un kayak. Nadia llegó primero y logró sostener a la niña, que ya estaba entrando en hipotermia. Con la ayuda del kayakista, comenzaron el regreso hacia la costa.

El rescate no fue sencillo. La nena se encontraba en una de las pequeñas bahías que caracterizan esa zona del Gutiérrez, separadas entre sí por rocas y vegetación. “La familia estaba muy lejos, en otra bahía. No tenían forma de verla. No podían siquiera escucharse”, explicó Cavalie.

Una vez en tierra firme, la menor estaba en shock y no podía responder dónde estaban sus padres. Vecinos de playa acercaron frazadas y toallas para abrigarla mientras recuperaba el calor. “Cuando finalmente llegó el padre, la empezó a retar. Fue muy doloroso ver eso después del susto que la nena había pasado”, relató la profesora.

La niña contó que había intentado volver nadando, pero el cansancio y el frío patagónico la fueron venciendo. El lago, incluso en verano, puede tener temperaturas cercanas a los 0° en profundidad. “Su cuerpo estaba entrando en estado de congelamiento. Si no la veíamos, se iba al fondo”, advirtió Cecilia.

Ya más tranquila, la rescatista dejó un mensaje claro para todas las familias que visitan los lagos de la región: “Que los hijos sepan nadar no alcanza. No se los puede perder de vista en ningún momento. El lago no perdona. La nena sabía nadar, pero el frío y el oleaje la dejaron sin fuerzas”.

La historia terminó bien, pero por muy poco. Y en una tarde colmada de turistas, la rápida reacción de estas mujeres evitó que la jornada terminara en tragedia.