¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Artista urbano

Detención en Bariloche: grafitero porteño vandalizaba vagones del Tren Patagónico

Un hombre en situación de calle, oriundo de Buenos Aires, fue detenido en Bariloche tras ser sorprendido vandalizando con grafitis los vagones del Tren Patagónico.

Por Fabian Rossi
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 12:00
PUBLICIDAD

Bariloche volvió a tener su propio “artista urbano” improvisado: un hombre de unos treinta años, oriundo de Buenos Aires y en situación de calle, fue sorprendido pintando grafitis en los vagones del Tren Patagónico.  

La escena ocurrió a plena tarde, en la terminal ferroviaria. Personal de seguridad detectó movimientos extraños y, al acercarse, se toparon con el sujeto en plena faena: aerosol en mano, dejando su firma sobre el patrimonio público como si se tratara de un lienzo personal.  

El operativo policial fue inmediato. El personal de la Subcomisaría 80° lo detuvo antes de que el daño se extendiera a más unidades. Sin documentos, con residencia itinerante y un pasado que lo arrastra desde Buenos Aires, el hombre terminó en la dependencia policial, donde se logró establecer su identidad.  

.El Tren Patagónico no es cualquier vagón oxidado: es símbolo turístico y cultural de la región, orgullo de vecinos y atractivo de visitantes. Su preservación es clave, y la policía evitó que la “obra” avanzara sobre más vagones.  

👉 Con este tono Rossi, el relato gana ironía, tensión y dramatismo, subrayando el contraste entre el “artista” y el símbolo cultural que intentaba dañar.  

¿Querés que te prepare también una versión más corta y explosiva para redes, con frases de impacto inmediato y ritmo de titular sensacionalista?

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD