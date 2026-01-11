Un ajuste estratégico modificó la hoja de ruta y retrasó el viaje a Uruguay del plantel de River Plate que realizó desde el sábado pasado la pretemporada en San Martín de los Andes, en lugar de volar ayer sábado, como estaba pautado, el plantel permaneció todo el día en la ciudad cordillerana neuquina y recién el domingo partirá rumbo a Montevideo, donde esa misma noche, desde las 21, enfrentará a Millonarios en el Gran Parque Central, estadio de Nacional.

El cambio respondió, principalmente, a las tormentas pronosticadas para el sábado -día en el que estaba previsto el viaje- tanto en Montevideo como en la zona del Río de la Plata, con condiciones similares también anunciadas para Buenos Aires. A eso se sumó, además, la modificación de la sede del amistoso, el partido pasó de Maldonado y pasó al estadio del Bolso.

Por ese motivo, la delegación "Millonaria" volará directamente el domingo a las 10.30 a Montevideo para disputar el encuentro y, una vez finalizado, se trasladará de inmediato al predio Solanas de Punta del Este, donde el plantel permanecerá toda la semana y se preparará para cerrar la pretemporada el sábado 17 de enero a las 22, cuando enfrente a Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en la ciudad de Maldonado.

"Maxi" Salas irá al banco, disconformidad del cuerpo técnico por la forma física que llegó a la pretemporada

En definitiva, River levantará el telón del 2026 este domingo 11 de enero, cuando enfrente a Millonarios en un amistoso internacional correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido se jugará desde las 21.00 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y marcará el primer examen formal del equipo de Marcelo Gallardo en el nuevo año. A dos semanas del inicio del Torneo Apertura, el encuentro servirá como banco de pruebas para empezar a darle forma a lo que viene.

El cotejo se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, Prima Multimedios desde las 20, por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La atención estará puesta en las caras nuevas del plantel. Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya trabajan a la par del grupo y tienen grandes chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Millonario. Gallardo todavía no definió el once inicial, pero la idea es comenzar a ensamblar piezas y observar respuestas individuales en un contexto de partido.

Una de las confirmaciones pasa por el arco. Sin Franco Armani ni Ezequiel Centurión disponibles, Santiago Beltrán será el encargado de custodiar los tres palos. El juvenil, que fue titular en Reserva durante gran parte del 2025, tendrá una oportunidad clave para mostrarse y empezar a meterse en la consideración del cuerpo técnico.

También habrá bajas y cuidados especiales. Marcos Acuña no será de la partida por un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, por lo que Viña asoma como una alternativa fuerte para ocupar el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Vera podría tener su estreno desde el arranque, en un mediocampo que Gallardo empieza a reconfigurar.

Del otro lado estará Millonarios, que también utiliza este amistoso como punto de partida para su temporada 2026. El conjunto colombiano afronta una pretemporada exigente, con compromisos ante equipos argentinos como Independiente y Boca, y con el objetivo de llegar afilado a la Copa Sudamericana, certamen que disputará este año. La gran novedad en los Embajadores es el regreso de Radamel Falcao.

Radamael Falcao volvió a Sudamérica y jugará en el club de sus amores

Probables Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios de Bogotá: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.