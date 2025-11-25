Fuego en una zona inaccesible

El incendio que afecta al paraje El Espinal, en la zona norte de la provincia de Neuquén, mantiene en alerta a brigadistas y autoridades. El foco está ubicado en un área de matorral, con acceso complicado para el trabajo terrestre, lo que ralentiza las tareas de control.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, coordinan el operativo junto al Sistema Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios y personal municipal, que comenzaron a trabajar desde las primeras horas del día.

Un avión ya opera desde este lunes

Como parte del operativo, desde este lunes, un avión realiza tareas aéreas sobre la zona, descargando agua en los sectores más comprometidos por las llamas. Esta herramienta es clave debido a la dificultad que presenta el terreno para el ingreso de vehículos y brigadistas.

La presencia aérea permitió intervenir en zonas donde por tierra es casi imposible llegar, aunque el avance del fuego sigue condicionado por la intensidad del viento y las condiciones climáticas.

Este martes llega un avión hidrante

Según se informó oficialmente, este martes se espera la llegada de un avión hidrante que permitirá reforzar el ataque al fuego desde el aire.

El uso de este recurso dependerá de la evolución del clima y de las condiciones operativas, pero su incorporación es clave para intentar frenar el avance de las llamas sobre sectores más amplios del paraje.

El clima, un enemigo extra

Las condiciones ambientales juegan en contra del operativo. El viento, la baja humedad y el tipo de vegetación, altamente inflamable, generan un escenario complejo para el control del incendio.

La combinación entre el clima adverso y el relieve accidentado del terreno obliga a extremar esfuerzos y recursos para evitar que el fuego se propague hacia otras zonas.

Preocupación por el impacto ambiental

El avance de las llamas genera una fuerte preocupación por el daño al paisaje natural del norte neuquino. El matorral afectado cumple un rol clave en el ecosistema local y su pérdida tendría consecuencias directas en la vegetación nativa.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y evalúan el refuerzo de recursos si el incendio continúa activo en las próximas horas.