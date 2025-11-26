Incendio fatal en el barrio El Progreso

Una nena de ocho años murió este martes por la mañana luego de quedar atrapada en un incendio que destruyó una vivienda en la localidad de Allen. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de calle Campetela y Puerto Argentino, en el barrio El Progreso.

Según se informó oficialmente, la menor estaba sola dentro de la vivienda al momento en que se desató el fuego, ya que sus padres se encontraban trabajando.

El incendio fue detectado durante una recorrida policial

El comisario José González, subjefe de la Unidad Regional II, explicó en declaraciones al Noticiero Central de 24/7 cómo se tomó conocimiento del hecho:

“Esta mañana, cerca de las 10 personal de motos de la Policía de Río Negro que hacía recorridas de rutina por el sector de la calle Campetela, Puerto Argentino observan en una vivienda una columna de humo", contó.

La nena fue rescatada inconsciente

De acuerdo al relato oficial, la menor fue localizada por los bomberos durante las tareas de extinción del incendio:

“Estaba inconsciente, la cargaron en la ambulancia y a los minutos nos informan desde el hospital de Allen que lamentablemente, había fallecido”.

Pese a la rápida intervención, la nena falleció minutos después debido a la gravedad de su estado.

Confirmaron que estaba sola en la vivienda

Uno de los datos más sensibles del caso fue confirmado por el propio comisario González:

“Lo que sabemos es que la pequeña estaba sola en la casa.”

Tras el hecho, se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de Fiscalía, personal de Criminalística y empresas de servicios.

“Ante estas situaciones tenemos que implementar lo que indica el protocolo, perimetrar el lugar, una vez que Bomberos logró extinguir las llamas que afectaron a esta y otras viviendas. Se dio conocimiento a Fiscalía, a la familia de la niña. Hacemos trabajo de pericia ahora, con gente de Camuzzi y Edersa”.

Investigan cómo se originó el fuego

Las autoridades aún no determinaron el origen del incendio.Según explicó el comisario, hay varias hipótesis en análisis:

“Estamos trabajando en varias hipótesis. Queremos ver si hubo cortocircuito o manipulación de algún elemento. Estamos viendo cómo es el sistema de calefacción. Hasta el momento no hay un informe”

También se evalúa dónde habría comenzado el fuego:

“Suponemos que empezó en planta baja, pero todo es materia de investigación.”

No se registraron otros heridos

El incendio afectó a viviendas linderas debido a la proximidad entre las construcciones, pero no se reportaron otras personas lesionadas:

“Las casas están conectadas, pero no hubo mayores consecuencias”.

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía, personal de Criminalística, equipo de explosivos y el fiscal interviniente, mientras continúa la investigación penal preparatoria para esclarecer lo ocurrido.