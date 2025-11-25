El fin de semana largo dejó una postal preocupante en los principales ríos, lagos y rutas neuquinas: casi 200 truchas fueron secuestradas en distintos operativos y más de 90 actas de infracción se labraron por conductas que, lejos de la recreación responsable, ponen en riesgo los ecosistemas. Desde pescar sin permiso hasta hacer fogones en zonas prohibidas, la dirección provincial de Fauna desplegó controles en toda la provincia y se encontró con un nivel de incumplimiento que sorprendió incluso a los guardafaunas.

Los operativos, distribuidos en rutas, espejos de agua y áreas recreativas, estuvieron a cargo del Cuerpo de Guardafaunas y contaron con apoyo de fuerzas policiales y Gendarmería. El resultado: 197 truchas y dos piches decomisados, además de cañas, redes y otros elementos utilizados en infracciones a la normativa vigente.

La lista de faltas fue tan variada como reiterada: pesca sin permiso, trolling sin autorización adicional, uso de carnada viva, capturas fuera de horario, actividad en zonas no habilitadas y fogones encendidos en sectores donde el riesgo de incendio es alto. Una combinación de irresponsabilidades que, según remarcan en el organismo, tiene un impacto directo en la fauna y en la conservación de los ambientes naturales.

Regiones con mayores infracciones

En la Región del Pehuén, los guardafaunas recorrieron cursos y espejos de agua y respondieron a avisos de fogones prohibidos. Allí incautaron 21 truchas, dos piches y labraron cuatro actas, en controles realizados en Loncopué, Las Lajas y Aluminé.

En la Región Alto Neuquén, las infracciones se concentraron mayormente en el departamento Minas, donde se labraron 16 actas: siete por uso de fuego en lugares no permitidos y nueve por pesca irregular. Los controles se efectuaron en ríos, lagunas y rutas 41, 43, 6 y 57.

La situación más preocupante se registró en la Región del Limay, donde la combinación de alto movimiento turístico y zonas de pesca muy concurridas derivó en 56 actas y 122 truchas secuestradas, la cifra más alta del fin de semana. También se incautó una red tras una denuncia.

En la Región de los Lagos del Sur, los recorridos se extendieron hasta la madrugada en San Martín de los Andes, Traful y Lácar. Allí se labraron 14 actas, se decomisaron 54 truchas y se incautaron 6 cañas y 20 tarros. Además, se apagaron nueve fogones encendidos en la zona del Lago Lolog.

Un llamado urgente a la responsabilidad

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana es clave para frenar estas prácticas y recordaron la importancia de denunciar cualquier conducta que ponga en riesgo la fauna o incremente el peligro de incendios. El objetivo, insistieron, es garantizar que residentes y turistas puedan disfrutar del entorno natural sin comprometer la biodiversidad ni los ecosistemas que distinguen a la provincia.