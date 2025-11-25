Un operativo conjunto entre la Municipalidad de Cipolletti y la Policía de Río Negro permitió la demolición de un aguantadero ubicado en Manuel Estrada 1475, barrio Don Bosco, tras denuncias de vecinos que alertaron sobre la usurpación de la parte delantera de la vivienda y la venta de drogas y objetos robados en el lugar. La medida se concretó con acuerdo de los propietarios y la participación de personal de Obras Públicas, que procedió a tirar abajo la construcción para devolver tranquilidad al sector.

El intendente Rodrigo Buteler estuvo presente en el operativo y destacó la importancia de la acción: “Un aguantadero menos, creo que es el número 26 o 27 que eliminamos. Era uno de los más jodidos de la ciudad. Con este trabajo le devolvemos la tranquilidad al barrio Don Bosco. Estamos ordenando la ciudad”. La intervención es parte de una política municipal de recuperación de espacios y erradicación de focos de inseguridad que afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos.

La denuncia inicial fue realizada por una familia que habita en la parte trasera de la propiedad, quienes señalaron que el frente había sido usurpado y convertido en un punto de venta ilegal. A partir de esa situación, se dispuso el operativo con acompañamiento policial y la coordinación de las áreas municipales. El procedimiento incluyó el retiro de materiales y la demolición total de la estructura, con el objetivo de impedir que vuelva a ser utilizada para actividades ilícitas.

El lugar estaba usurpado y se vendían drogas y objetos robados

El intendente Buteler subrayó que estos operativos forman parte de un plan sostenido que busca ordenar la ciudad y recuperar espacios públicos y privados afectados por la inseguridad. En lo que va de la gestión, ya se demolieron más de dos decenas de aguantaderos, en distintos barrios de Cipolletti, con el mismo criterio: actuar en conjunto con la Policía, garantizar el acuerdo de los propietarios y dar respuesta a las denuncias vecinales. La presencia institucional en cada operativo busca transmitir confianza y respaldo a la comunidad.