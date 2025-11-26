La obra “Tragaluz” regresa a los escenarios en una única función este viernes 28 a las 21 horas en La Caja Mágica, ubicada en Moreno 354, Cipolletti. Luego de una exitosa temporada durante agosto y septiembre, la obra vuelve gracias a un único espacio disponible en la agenda teatral regional, que según destacó Alonso, se encuentra “estallada de actividad” entre Neuquén, Cipolletti y Plottier. La Caja Mágica se presenta entonces como el escenario ideal para un reencuentro con el público que acompañó fuertemente la propuesta.

La directora y actriz, adelantó en el programa "Tardes de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, que “Tragaluz” aborda tres historias de mujeres que atraviesan diferentes duelos emocionales: Camila, internada en una institución; Leonor, su psicóloga; y Patricia, otra terapeuta que acompaña a Leonor. Aunque los relatos no se cruzan directamente entre sí, se conectan a través de sus mundos internos, sus dudas y la manera en que cada una enfrenta su propio dolor.

Escrita por Federico Roca, la obra combina profundidad emocional con humor, permitiendo que el espectador transite diversas sensaciones sin caer en la pesadez de los temas abordados. Según Alonso, esa mezcla es clave: “Como en la vida misma, nada es solo drama ni solo liviandad”. La actriz también reveló que el texto está inspirado en un caso real, con un final feliz verídico que aporta aún más fuerza a la narrativa.

El elenco está formado por Ana Alonso, Carolina Sancho y Bárbara Beis, con la asistencia de dirección de Flor Arienti. El grupo, además de trabajar junto, mantiene una amistad previa, lo que —según contó Alonso— facilita la construcción artística y aporta contención en los momentos de mayor carga emocional. La puesta técnica está a cargo de Choco Cabrera en iluminación y de Fernando Ávila en escenografía.

Entradas y reservas

Las localidades ya están disponibles a través de lcmickets.com, y también se puede reservar comunicándose al número que figura en los flyers oficiales de La Caja Mágica. Desde la sala recomiendan seguir sus redes en Facebook e Instagram para acceder a toda la información actualizada.

Mira la entrevista completa: