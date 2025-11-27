El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa arma las valijas y llega a Buenos Aires para reunirse con cuatro mandatarios, los cuales forman parte del grupo de los considerados “dialoguistas” con el Ejecutivo de Javier Milei, incluso el propio neuquino.



De acuerdo a la información que trascendió, Figueroa mantendrá un almuerzo con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).



Con respecto al temario del encuentro, que si bien no tiene puntos específicos, se espera que se pacte buena predisposición de parte de dicho gobernadores para consensuar con el Ejecutivo nacional temas de interés, aunque sin descuidar la defensa de los intereses de las provincias.



Vale recordar que, a partir del 10 de diciembre, Figueroa tendrá representación en las dos cámaras que componen el Congreso de la Nación, ya que Julieta Corroza asumirá una banca como senadora y Karina Maureira una como diputada.



El Gobierno nacional sabe que necesita del respaldo de legisladores que responden a provincias “dialoguistas” para avanzar en las políticas que considera prioritarias, entre ellas el debate por el Presupuesto 2026 y una nueva reforma laboral.



Tras el almuerzo de Figueroa con gobernadores, se espera que el neuquino se reúna con autoridades nacionales, probablemente en el Palacio de Hacienda, para firmar la quita de retenciones al petróleo convencional, en un esquema que será similar al que firmó semanas atrás el mandatario chubutense, Ignacio Torres y que también rubricará el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.



