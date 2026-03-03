El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha actualizado su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando el regreso de las lluvias que se esperan desde este martes y que se extenderán durante tres días consecutivos.

Tras un inicio de marzo con altas temperaturas y buen clima, el lunes transcurrió con nubosidad variable y marcas térmicas que oscilaron entre 19 y 31 grados, acompañando el comienzo de las clases en la Provincia.

Sin embargo, el SMN ahora prevé que las precipitaciones llegarán antes de lo previsto. Para este martes, se pronostica un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con probabilidad de chaparrones en la mañana, mientras que por la tarde y noche el clima mejorará, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 21 y 28 grados.

A partir del jueves baja la temperatura

El miércoles se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas que irán desde 20 grados de mínima hasta 32 grados de máxima, manteniendo el calor característico del final del verano.

El jueves el tiempo volverá a desmejorar, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y noche el cielo permanecerá nublado, y el termómetro registrará valores entre 19 y 25 grados.

Las lluvias continuarán de forma aislada en la madrugada y mañana del viernes, aumentando a chaparrones en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.

Respecto al fin de semana, el SMN anticipa condiciones más estables, con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre 18 y 25 grados el sábado, y entre 19 y 26 grados el domingo.

Además, se mantiene vigente una alerta por tormentas con granizo para este martes en Buenos Aires, afectando diversas zonas del AMBA, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles eventos climáticos adversos.