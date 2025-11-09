Veinticuatro familias de Junín de los Andes recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en un acto encabezado por el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, la ministra y senadora nacional electa Julieta Corroza, el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, y el intendente Luis Madueño. Durante la ceremonia, las autoridades coincidieron en destacar el esfuerzo conjunto del Estado provincial, los municipios, las cooperativas y las empresas neuquinas para seguir brindando soluciones habitacionales con financiamiento local y mano de obra de la provincia.

El acto fue un reflejo del compromiso del Gobierno de Neuquén con una política habitacional sostenida, orientada a garantizar el derecho a la vivienda y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo local y el empleo en cada rincón del territorio. “Para nosotros como gobierno es un día de alegría”, expresó Ousset, quien recordó que al asumir la gestión “nos encontramos con obras nacionales paralizadas en todas las localidades de la provincia, porque el gobierno nacional decidió retirarse de la obra pública. Tuvimos que decidir qué hacer con muchas de ellas sin financiamiento”.

El ministro repasó la situación habitacional de la provincia y remarcó que “de las sesenta mil viviendas construidas en la historia de Neuquén, cincuenta mil no se cobraron ni un centavo y sólo tres mil se pagaron en su totalidad”. En ese contexto, explicó que el Ejecutivo puso en marcha el Fondo Neuquino para la Vivienda, con el objetivo de “darle justicia a las políticas públicas, porque no se puede hacer viviendas nuevas si no se recuperan las que ya se construyeron”.

Ousset sostuvo que las soluciones habitacionales “son tema número uno en la agenda del gobierno” y reafirmó que el compromiso es seguir construyendo más, “pero necesitamos recuperar los recursos que no se cobraron e invertir los fondos que la Nación ya no aporta”. “Todo lo que hacemos los neuquinos es con recursos de los neuquinos —agregó—. El gobierno nacional no pone un centavo en obras públicas en la provincia.”

El funcionario llamó además a “cuidar lo que tenemos, trabajando en conjunto con cooperativas, municipios y familias. Todo lo que hace la provincia de Neuquén lo hace con el esfuerzo de cada uno de ustedes”. En el cierre, transmitió el saludo del gobernador y remarcó la importancia de “defender la neuquinidad, nuestro mejor recurso”.

El intendente Luis Madueño recordó los comienzos del proyecto y valoró las gestiones provinciales que permitieron su continuidad. “Hablábamos con Pablo Dietrich del difícil momento que vivía la Argentina, con todo paralizado, y de la necesidad de darle continuidad a estas viviendas. Aquí nos habíamos reunido con todos los vecinos para avanzar en las cien viviendas, y esto no fue casualidad: fue un logro de nuestro gobernador con las gestiones que realizó para conseguir ese financiamiento tan esperado.”

Por su parte, Pablo Dietrich, presidente de ADUS-IPVU, agradeció la paciencia de los vecinos y destacó el compromiso de las empresas que participaron. “Todas ellas pasaron por un enorme esfuerzo, primero en un proceso de renegociación y luego para poner en marcha las obras. Hoy todo ese esfuerzo se transforma en una realidad, y eso es lo que estamos buscando”, expresó.

En la ceremonia también participaron la secretaria de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria, Miriam Abojer, y el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet.

Las viviendas entregadas forman parte de tres proyectos en ejecución dentro de Junín de los Andes. Seis unidades habitacionales de dos dormitorios, de 64 metros cuadrados, fueron financiadas por ADUS y gestionadas a través de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Junín Ruca Ltda., con una inversión superior a 730 millones de pesos. Además, se concretó la entrega de siete viviendas de dos dormitorios, de 54 metros cuadrados, del tipo andino madera, financiadas por el IPVU y ejecutadas por la empresa provincial CORFONE, con una inversión de más de 500 millones de pesos.

A su vez, se entregaron once viviendas de dos dormitorios, con una superficie de 65 metros cuadrados, equipadas con artefactos de gas. Estas forman parte de un conjunto de 50 viviendas con un avance del 90 por ciento, por lo que la entrega corresponde a una etapa parcial. Este proyecto fue financiado por ADUS, con la cooperativa MTD como entidad intermedia y la empresa OKUME S.A. como ejecutora.