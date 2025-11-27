¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 27 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Un homenaje a su legado

Se realizará un homenaje a Daniel Melero este sábado en el Centro Cultural Casa de las Bombas

El Centro Cultural Casa de las Bombas, ubicado en el histórico edificio de calle Bolívar 681 se transformará este sábado 29 de noviembre, en un territorio de encuentro, mezcla y celebración. 

Por Facundo Julio
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 14:57
El Centro Cultural Casa de las Bombas, ubicado en el histórico edificio de calle Bolívar 681 se transformará este sábado 29 de noviembre, desde las 19 y hasta las 23, en un territorio de encuentro, mezcla y celebración. Este espacio será el escenario de “Acá – Artistas Celebrando Artistas”, una propuesta multidisciplinaria que convoca a distintas miradas y lenguajes para rendir homenaje a quienes mantienen viva y en movimiento la creación contemporánea.

La propuesta se desarrollará bajo el eje “Mutante: una invocación a Melero” y tendrá como punto de partida la proyección del documental “Operación Travesti”, dirigido por Rodrigo Ottaviano. El film aborda el legado del emblemático disco Travesti, de Daniel Melero, y acompaña al artista en un recorrido por su obra, revisitando canciones junto a una banda en un registro íntimo que combina celebración y reflexión.

Posteriormente habrá intervenciones de artistas que pondrán en diálogo la figura y el universo estético de Melero: Florencia Quezada, Lucas Camporelli, Martín Domínguez, Magdalena Azcazuri, Luisalon y Mar Eckhart. La propuesta se ampliará hacia otras disciplinas con un set de vinilos a cargo de Facu Félix y una experiencia de xilografía realizada por Aye Salas.

El encuentro invita a compartir, habitar y descubrir el cruce de voces, sensibilidades y lenguajes que hacen posible este homenaje colectivo a uno de los referentes centrales de la música y la experimentación contemporánea.

