El Centro Cultural Casa de las Bombas, ubicado en el histórico edificio de calle Bolívar 681 se transformará este sábado 29 de noviembre, desde las 19 y hasta las 23, en un territorio de encuentro, mezcla y celebración. Este espacio será el escenario de “Acá – Artistas Celebrando Artistas”, una propuesta multidisciplinaria que convoca a distintas miradas y lenguajes para rendir homenaje a quienes mantienen viva y en movimiento la creación contemporánea.

La propuesta se desarrollará bajo el eje “Mutante: una invocación a Melero” y tendrá como punto de partida la proyección del documental “Operación Travesti”, dirigido por Rodrigo Ottaviano. El film aborda el legado del emblemático disco Travesti, de Daniel Melero, y acompaña al artista en un recorrido por su obra, revisitando canciones junto a una banda en un registro íntimo que combina celebración y reflexión.

Posteriormente habrá intervenciones de artistas que pondrán en diálogo la figura y el universo estético de Melero: Florencia Quezada, Lucas Camporelli, Martín Domínguez, Magdalena Azcazuri, Luisalon y Mar Eckhart. La propuesta se ampliará hacia otras disciplinas con un set de vinilos a cargo de Facu Félix y una experiencia de xilografía realizada por Aye Salas.

El encuentro invita a compartir, habitar y descubrir el cruce de voces, sensibilidades y lenguajes que hacen posible este homenaje colectivo a uno de los referentes centrales de la música y la experimentación contemporánea.