Viernes 28 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Evento deportivo local

Una tarde que debía ser celebración terminó con heridos en Plottier: qué pasó

Una tribuna cedió durante el cierre anual de patín en el Gimnasio Municipal de Plottier. Había familiares y allegados en el lugar.

Por Redacción

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 22:05
Foto: @rigomovilprensa

Un episodio preocupante ocurrió el viernes durante la jornada de cierre de patín artístico en el Gimnasio Municipal de Plottier. Al lugar asistieron familiares y allegados de las y los deportistas. En medio del evento, una estructura cedió y provocó la caída de parte del público.

Según reportes preliminares, tres mujeres resultaron heridas. No se confirmaron identidades, edades ni el estado actual de salud.

El evento contaba con presencia de niñas, niños entrenadores y padres, quienes se encontraban en la tribuna al momento del colapso. Las autoridades locales evaluaban las condiciones del gimnasio y el estado estructural del sector afectado.

​​​​​​​Noticia en desarrollo.

