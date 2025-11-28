Vialidad Nacional continúa con las tareas de bacheo, con material en caliente, y la realización de carpetines en los sectores más deteriorados de la Ruta Nacional 151, entre el kilómetro 120 y la ciudad de Catriel. La intervención busca optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en un tramo clave de la región.

El organismo recordó que esta acción forma parte de la planificación prevista antes de la temporada invernal, para la cual se adquirieron unas 1.450 toneladas de material en caliente destinadas a mejorar las condiciones de las Rutas Nacionales 22 y 151. Actualmente, la cuadrilla trabaja en el kilómetro 123 con la colocación de unas 80 toneladas diarias, ajustando los espesores según la necesidad de la calzada. Se prevé ejecutar unas 850 toneladas iniciales en esta etapa, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La realización de carpetines constituye una acción de conservación que aporta durabilidad, resistencia y una superficie uniforme, lo que se traduce en mayor seguridad para quienes circulan. Estos trabajos permiten extender la vida útil de la ruta y reducir riesgos asociados al deterioro de la calzada.

Se pidió a los automovilistas circular con precaución

Ante la presencia de equipos viales en la zona, se solicitó a los conductores circular a baja velocidad, respetar la señalización y tener presente que varias tareas se realizan a media calzada con maquinaria de gran porte. Asimismo, se recordó la obligatoriedad de transitar con las luces bajas encendidas y que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.