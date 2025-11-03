Un lunes bajo amenaza de tormentas

El inicio de semana llega con preocupación para los vecinos del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El pronóstico anticipa una jornada inestable, con el cielo cubierto y una alta probabilidad de tormentas que podrían hacerse sentir en varios puntos de la región.

Las primeras horas del día comenzaron con un ambiente pesado y húmedo, señal de que el cambio de tiempo podría intensificarse con el correr de la jornada.

Qué dice el pronóstico

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 26°C, generando un contraste térmico que suele potenciar la formación de tormentas.

El organismo mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas entre el 10% y el 40%, aunque no descarta que en algunas zonas puedan presentarse con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Cuándo podrían llegar las precipitaciones

Las horas más críticas se concentrarían entre la mañana y la noche de este lunes, cuando el cielo permanecerá cubierto y la inestabilidad será más notoria. En ese lapso, el riesgo de tormentas aumenta y se recomienda evitar actividades al aire libre o en zonas descampadas.

Los especialistas insisten en seguir la evolución del pronóstico, ya que la situación podría variar rápidamente durante el día.

Precaución y alerta en la región

Ante el posible desarrollo de tormentas fuertes, se sugiere revisar desagües, asegurar objetos en patios y balcones, y evitar circular si las condiciones se vuelven adversas.

El clima en el Alto Valle podría cambiar de un momento a otro, y la atención se centra en cómo evolucionará el fenómeno durante las próximas horas.

Un día para estar atentos

El pronóstico mantiene en vilo a la región y las miradas se dirigen al cielo. Con la humedad en aumento y la presión en descenso, todo indica que será un lunes inestable, con ambiente pesado y la posibilidad latente de tormentas fuertes.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y defensa civil, ante cualquier actualización del alerta.