El Consejo Provincial de Educación de Neuquén anunció las fechas y modalidades para inscribir a los ingresantes en todas las salas de Nivel Inicial. Conoce cómo y cuándo realizarlo.

Inscripción virtual para las salas de 4 años

La matriculación para las salas de 4 años se realizará del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, de manera virtual, a través del portal: https://inscripciones.neuquen.edu.ar.

Las vacantes estarán disponibles para Jardines de Infantes, Escuelas Infantiles (EI) y salas en Escuelas Primarias.

Presencial para las salas de 3 años

Las inscripciones para las salas de 3 años se harán de forma presencial los días 10 y 11 de noviembre, únicamente en los establecimientos que cuenten con vacantes. Esa información podrá consultarse directamente en cada institución educativa.

Inscripción para salas de 2 años

El miércoles 12 de noviembre se abrirá la inscripción presencial para las salas de 2 años en las Escuelas Infantiles. Desde el Nivel Inicial informaron el listado de instituciones que cuentan con este tipo de salas, distribuidas por localidad:

Listado de Escuelas Infantiles con salas de 2 años:

Senillosa: N° 56 y 45

Centenario: N° 84

Neuquén capital: N° 17, 6, 10, 61, 77, 49, 28, 58, 76

Piedra del Águila: N° 34

Villa El Chocón: N° 74

Villa La Angostura: N° 82, 26 y 57

Junín de los Andes: N° 55 y 11

San Martín de los Andes: N° 53, 24 y 43

Villa Pehuenia: N° 86

Buta Ranquil: N° 51

Las Ovejas: N° 54

Andacollo: N° 40

Chos Malal: N° 48 y 16

Picún Leufú: N° 38

Plottier: N° 73 y 18

Aluminé: N° 20

Cutral Có: N° 5, 7, 35 y 89

Plaza Huincul: N° 3 y 93

Inscripción para salas de 1 año

En cuanto a las salas de 1 año, se informó que, de acuerdo con lo estipulado en el Calendario Escolar Situado (CES), el proceso de matriculación se llevará a cabo en febrero. Las vacantes estarán sujetas al relevamiento que realizarán en las Escuelas Infantiles. A continuación, las escuelas que cuentan con salas para 1 año son las siguientes: N° 17, 34, 74, 82, 56, 55, 11, 57, 86, 84, 20 y 6.

Por consultas, las familias pueden comunicarse vía Whatsapp al 2994702816, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.