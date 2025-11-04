El fallo del Tribunal

El Tribunal de Revisión de Neuquén, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y la jueza Carolina García, confirmó los embargos preventivos dictados contra Gloria Ruiz y otra funcionaria en el marco de la causa LEG 327665.

La decisión ratifica lo dispuesto por el juez de garantías Lucas Yancarelli el 30 de octubre, quien había ordenado el embargo de bienes y cuentas bancarias para asegurar una eventual reparación económica.

Las cifras bajo análisis

Según lo establecido, los montos alcanzan más de 120 millones de pesos en el caso de Ruiz y alrededor de 90 millones para la otra funcionaria. Las defensas habían solicitado una revisión, argumentando que las sumas eran desproporcionadas respecto del resguardo que pretende la fiscalía.

La respuesta de los jueces

El Tribunal consideró que la resolución de Yancarelli “fue debidamente fundamentada y se encuentra ajustada a derecho”, por lo que resolvió mantener los embargos en los términos originales.

Los magistrados aclararon que, una vez tasados los inmuebles involucrados, las defensas podrán solicitar una nueva audiencia para levantar o sustituir embargos, siempre que se garantice el monto fijado por la fiscalía.

Qué implica la resolución

La confirmación del Tribunal consolida la medida cautelar y deja firme el resguardo de bienes y fondos mientras continúe la investigación penal.

Se trata de un nuevo avance en el expediente que investiga presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Ruiz al frente de la Vicegobernación.