Martes 23 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Importante operativo

Evacuaron un shopping en Bariloche por una amenaza de bomba

En el centro comercial trabajan bomberos y personal policial, mientras que trabajadores y clientes desalojaron el edificio.

Por Lucas Sandoval
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 19:41
Se aguarda la llegada de personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El shopping Patagonia de San Carlos de Bariloche tuvo que ser evacuado al activase el protocolo de seguridad por una amenaza de bomba. Personal policial se encuentra apostado en las entradas del edificio aguardando la llegada de Bomberos Voluntarios y especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El operativo también implicó el corte de calle Onelli, lo que derivó en desvíos y complicaciones para circular en la zona. Las interrupciones también se dan en calle Gallardo desde Goedecke hasta Elordi. Personal municipal de Tránsito trabaja para ordenar el flujo vehicular.

Los cortes también afectan la circulación en la zona del Hospital Zonal Ramón Carrillo, mientras se esperan confirmaciones oficiales con respecto al trabajo que se está realizando en el interior del centro comercial.

 

 

Noticia en desarrollo

