Martes 04 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Investigan cómo ocurrió

Volcó un minibus petrolero en Añelo: no hubo heridos

El vuelco ocurrió en una zona de alto tránsito vinculada a la actividad petrolera, donde las autoridades instaron a los conductores a extremar las precauciones debido a las condiciones del terreno y el tránsito pesado.

Por Redacción

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 14:34
Un minibús volcó este martes por la mañana en el sector Laje, dentro del Parque Industrial y Logístico Laje, en Añelo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Se trata de un vehículo de la empresa Nueva Visión.

El minibús, que se desplazaba por un camino de ripio dentro del parque industrial, volcó sobre uno de sus laterales por razones que aún están siendo investigadas.

Aunque el vuelco ocurrió en una ruta interna del parque, las autoridades locales reiteraron la importancia de circular con precaución, dado el intenso tránsito pesado que caracteriza el área debido a la concentración de empresas relacionadas con la industria petrolera.

En el lugar del accidente se desplegaron equipos de seguridad vial y empleados de diversas compañías del Parque Industrial para asistir al conductor y proceder con la señalización del sector afectado. 

 

