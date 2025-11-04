¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 04 de Noviembre, Neuquén, Argentina
ACCIDENTE EVITABLE

Un trabajador de la recolección de basura se cortó la mano y desde el municipio de Plottier pidieron más cuidado

El empleado  sufrió un accidente mientras retiraba bolsas frente a una vivienda. Desde la municipalidad recordaron la importancia de envolver los objetos cortantes para evitar lesiones en el personal.

Por Redacción

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 14:36
Una trabajadora del área de recolección sufrió una herida/ Foto: Gentileza

Un trabajador del servicio de recolección de residuos de Plottier sufrió un corte en una de sus manos mientras realizaba su tarea habitual en un barrio de la ciudad. El hecho ocurrió cuando manipulaba bolsas domiciliarias que contenían objetos cortantes sin protección, y aunque la empleada fue atendida rápidamente y se encuentra fuera de peligro, el incidente encendió una señal de alerta.

A raíz de lo sucedido, la municipalidad emitió un comunicado en el que solicitó a la comunidad extremar los cuidados al momento de sacar los residuos. “Durante las últimas horas se registró un accidente que afectó a un trabajador del área de recolección. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro, pero el hecho pone de manifiesto la importancia de manipular los residuos con responsabilidad”, señalaron.

Extremar cuidados

En el texto, el municipio recordó la necesidad de separar los vidrios, jeringas, latas y otros objetos cortantes, y colocarlos en cajas de cartón cerradas o envases plásticos bien identificados, por ejemplo con la palabra “vidrios” o “cortantes”. También pidieron no mezclarlos con los residuos comunes, ya que esas simples acciones pueden evitar accidentes laborales y proteger la salud de quienes realizan la recolección diaria.

La herida que sufrió el empleado. Tuvieron que suturarlo

Detrás de cada camión recolector hay personas que trabajan con compromiso y dedicación. Cuidarlos es responsabilidad de todos”, aseguraron desde la comuna.

