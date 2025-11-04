En la madrugada de este martes, un bebé de Rincón de los Sauces fue trasladado de urgencia en la nueva ambulancia de alta complejidad que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa incorporó recientemente a su sistema sanitario.

El pequeño paciente, que requería oxígeno y atención constante, fue derivado desde la Clínica y Maternidad de Petroleros en Rincón hacia el Sanatorio San Lucas de Neuquén capital, donde continúa su recuperación.

Según informaron desde la organización sindical, el traslado se realizó en perfectas condiciones y el bebé llegó estable y con buena respuesta clínica.

Se trató de la primera intervención de emergencia realizada con la ambulancia de neonatología del sindicato, equipada para atender a recién nacidos críticos durante traslados de larga distancia.

Estas nuevas unidades, denominadas UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móvil), fueron presentadas hace pocas semanas y representan un salto cualitativo en la atención sanitaria de la región.

Tecnología al servicio de la vida

El sistema puesto en marcha por el sindicato incluye ocho ambulancias de última generación y un Centro de Monitoreo de Emergencias (CME) ubicado en Neuquén capital, desde donde un equipo médico sigue en tiempo real cada traslado.

Estas unidades incorporan ventiladores pulmonares portátiles, desfibriladores, camillas inteligentes y sistemas eléctricos reforzados para garantizar la estabilidad de los pacientes.

Una de ellas es la ambulancia neonatal utilizada en este caso, única en América Latina, equipada con una incubadora de doble pared, humidificación controlada y saturometría avanzada, lo que permite mantener condiciones ideales desde el primer minuto de vida.

El CME, que opera en el edificio de la Mutual MEOPP, cuenta con tecnología de monitoreo remoto que permite coordinar derivaciones con precisión y sumar especialistas de distintos puntos del país cuando cada segundo cuenta.

El nuevo dispositivo sanitario está diseñado para atender a los afiliados y sus familias, pero también se abre a la comunidad. En una región como Vaca Muerta, donde miles de trabajadores desempeñan tareas en zonas de difícil acceso, disponer de ambulancias de terapia intensiva móvil significa mayor seguridad y respuestas más rápidas ante emergencias.

Con este proyecto, el sindicato eleva el estándar de atención médica en la provincia y demuestra que la innovación tecnológica puede salvar vidas.

El reciente traslado del bebé de Rincón es una muestra concreta de que, detrás de cada avance, la prioridad sigue siendo la vida.