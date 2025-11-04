Los resultados preliminares de la autopsia que se le realizó al hombre que apareció muerto en un desagüe del barrio La Esperanza de Plottier descartarían indicios de criminalidad. Todo indicaría que habría muerto por asfixia por sumersión, y que poseía antecedentes de alcoholismo. Como la última vez que fue visto estaba tomando alcohol y generando un estado de embriaguez, presumen que habría caído por accidente al canal. Y qué, confundido, no pudo incorporarse.

Cabe recordar que el cuerpo fue encontrado cerca de 23 de este lunes, en un canal ubicado sobre la calle Percy Clarck, y su rescate demandó varias horas de trabajo a bomberos, buzos de la Policía y personal de Criminalística.

Triste final

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la víctima tendría unos 40 años y que varios testigos coincidieron en que lo vieron en estado de alcoholemia horas antes del triste hallazgo.

El caso generó conmoción en el barrio La Esperanza, un sector habitualmente tranquilo de Plottier, donde la sorpresa y la preocupación aún se sienten con fuerza.