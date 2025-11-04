No todo en Miami es glamour para Antonela Roccuzzo. En las últimas horas, la esposa del 10 vivió un momento tan inesperado como incómodo cuando un influencer se le acercó con una cámara encendida y la grabó sin permiso mientras disfrutaba de una tarde de pádel junto a sus amigas. La escena, que parecía inofensiva al principio, terminó convirtiéndose en un momento viral por cómo reaccionó.

Tomándose un respiro del glamour y la moda, Antonela Roccuzzo apareció vestida con un conjunto deportivo en tonos claros y su habitual estilo sobrio. Es que se encontraba en las canchas del exclusivo complejo donde suele entrenar. Pero la tranquilidad se quebró cuando un hombre se aproximó con el celular en alto. Se trata de Itszivtamir, un creador de contenido que recorre las calles de Miami filmando a personas con relojes o joyas de lujo, y esta vez su objetivo fue nada menos que la esposa de Lionel Messi.

El influencer inició la conversación preguntándole, en inglés, por el reloj que llevaba en la muñeca. Antonela, sorprendida, intentó comprender lo que le decía y respondió con una sonrisa algo nerviosa, mostrando la pieza sin mayor intención de prolongar el intercambio. El accesorio, un elegante reloj Tiffany, llamó la atención de su interlocutor, que no tardó en filmar cada detalle.

Sin embargo, el diálogo dio un giro incómodo cuando el hombre lanzó una pregunta fuera de lugar: “What do you do for a living?” (“¿A qué te dedicás?”). En ese instante, Antonela Roccuzzo se quedó inmóvil por unos segundos. Desconcertada, repitió la frase con una mezcla de duda y sorpresa: “Oohh… living?”, y enseguida cerró el breve cruce con un amable pero cortante: “Ok, thanks… muchas gracias”.

Una de sus amigas intentó intervenir para explicarle la pregunta, pero Antonela prefirió no continuar. Su gesto fue claro: dio un paso atrás, sonrió con educación y puso fin a la charla. El video, publicado luego por el propio influencer, se propagó en cuestión de horas y generó una ola de críticas hacia él por invadir la privacidad de la rosarina.

En la descripción del clip, Itszivtamir escribió que se trató de un encuentro con una “amable dama”, aunque los usuarios no compartieron su entusiasmo. Muchos remarcaron la falta de respeto de filmarla sin su consentimiento, mientras otros destacaron la calma y educación con la que Antonela manejó la situación.

Fiel a su estilo reservado, Roccuzzo no hizo declaraciones ni respondió en redes. Su reacción, serena, breve y educada, bastó para dejar claro que, aun en los momentos incómodos, sabe mantener la elegancia que la distingue desde hace años.