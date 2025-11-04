El Centro de Convenciones Domuyo se convirtió este martes en el punto de encuentro del sector turístico neuquino. Funcionarios, intendentes, empresarios y prestadores de distintos puntos de la provincia participan del primer Congreso de Turismo de Neuquén, una jornada que busca consolidar el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, expresó en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias su satisfacción por la convocatoria y las expectativas que genera el encuentro. “La verdad que hay mucha expectativa. Vino muchísima gente de todo el interior de la provincia, referentes del sector turístico, tanto del sector público —intendentes, secretarios, directores de Turismo— como también del sector privado: prestadores, emprendedores, directivos de cámaras y asociaciones”, destacó.

Sciacchitano explicó que el objetivo principal del congreso es seguir construyendo un ecosistema turístico provincial, una tarea que —dijo— viene desarrollándose desde hace dos años “codo a codo” entre los distintos actores del sector.

“A través de capacitaciones buscamos fortalecer y jerarquizar la actividad turística. En este congreso vamos a hablar de nuevas tecnologías aplicadas al turismo, de inteligencia artificial, promoción de destinos emergentes, rutas gastronómicas y sostenibilidad turística”, detalló.

Consultado sobre el posicionamiento de Neuquén en el mapa nacional, el titular de NeuquénTur sostuvo que la provincia “va creciendo y afianzándose cada vez más en el escenario turístico argentino”. “Tenemos un gran potencial y una diversidad enorme de productos. Además, contamos con dos temporadas muy marcadas y una oferta integral y federal: en cada región hay atractivos, servicios y propuestas para disfrutar. Eso nos pone en un lugar de relevancia y el gran secreto es trabajar en equipo, tirar todos para el mismo lado”, subrayó.

El Congreso de Turismo se extenderá este martes y mañana con diferentes paneles y charlas. “Vamos a presentar las campañas de promoción del próximo año y analizar las perspectivas de cada región. La idea es seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo”, precisó Sciacchitano.

De cara al verano, el presidente de NeuquénTur se mostró optimista “Cada vez que empieza una temporada, la expectativa se renueva. Está todo dado para que Neuquén tenga una buena temporada estival. Si bien el contexto nacional es complejo para el turismo receptivo, hemos hecho un gran trabajo entre el sector público y privado". "Tenemos que ser competitivos, trabajar con previsibilidad y ofrecer reglas claras para el visitante. De esa manera, vamos a tener una gran temporada”, agregó.