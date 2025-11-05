¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ALARMA ENTRE LOS VECINOS

Cayeron dos jóvenes que andaban en las calles de Cipolletti con una réplica de pistola 9 milímetros

El procedimiento se realizó en Parque Norte tras un llamado al Comando Radioeléctrico por actitud sospechosa. Uno de los jóvenes llevaba un arma de juguete. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 32

Por Fabian Rossi
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 10:26
PUBLICIDAD
El joven expresó que llevaba la réplica para defensa personal

Alrededor de las 22:25 horas de este martes, personal policial de la Comisaría 32° de Cipolletti intervino en el sector de Parque Norte luego de recibir un llamado del Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de un grupo de jóvenes en actitud sospechosa. El aviso fue emitido por vecinos que observaron movimientos inusuales en inmediaciones de espacios verdes y senderos peatonales, en una zona que ha registrado hechos de inseguridad en semanas anteriores.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a dos individuos que se encontraban en la vía pública. Durante la requisa preventiva, se constató que uno de ellos tenía entre sus pertenencias un arma de juguete de balines, de color negra y con características similares a una pistola calibre 9 milímetros. Ante la consulta de los uniformados, el joven manifestó que la portaba “para defensa personal”, sin poder acreditar ninguna autorización ni justificación legal para su tenencia.

Ninguno de los demorados contaba con documentación que acreditara su identidad, por lo que fueron trasladados a la unidad policial en calidad de demorados. El procedimiento incluyó la verificación de antecedentes, el secuestro del objeto y la elaboración de las actuaciones correspondientes. La réplica fue retenida por personal policial para su análisis, dado que su apariencia podría inducir a error en situaciones de riesgo o intimidación.

Desde la Comisaría 32° se reiteró que la portación de elementos que simulan armas reales en espacios públicos puede generar alarma y derivar en hechos graves, por lo que se recomienda evitar su uso sin justificación. El procedimiento es parte de las acciones de patrullaje preventivo que se desarrollan en distintos sectores de Cipolletti, con especial atención en zonas recreativas y de circulación nocturna.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD