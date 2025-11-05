Alrededor de las 22:25 horas de este martes, personal policial de la Comisaría 32° de Cipolletti intervino en el sector de Parque Norte luego de recibir un llamado del Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de un grupo de jóvenes en actitud sospechosa. El aviso fue emitido por vecinos que observaron movimientos inusuales en inmediaciones de espacios verdes y senderos peatonales, en una zona que ha registrado hechos de inseguridad en semanas anteriores.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a dos individuos que se encontraban en la vía pública. Durante la requisa preventiva, se constató que uno de ellos tenía entre sus pertenencias un arma de juguete de balines, de color negra y con características similares a una pistola calibre 9 milímetros. Ante la consulta de los uniformados, el joven manifestó que la portaba “para defensa personal”, sin poder acreditar ninguna autorización ni justificación legal para su tenencia.

Ninguno de los demorados contaba con documentación que acreditara su identidad, por lo que fueron trasladados a la unidad policial en calidad de demorados. El procedimiento incluyó la verificación de antecedentes, el secuestro del objeto y la elaboración de las actuaciones correspondientes. La réplica fue retenida por personal policial para su análisis, dado que su apariencia podría inducir a error en situaciones de riesgo o intimidación.

Desde la Comisaría 32° se reiteró que la portación de elementos que simulan armas reales en espacios públicos puede generar alarma y derivar en hechos graves, por lo que se recomienda evitar su uso sin justificación. El procedimiento es parte de las acciones de patrullaje preventivo que se desarrollan en distintos sectores de Cipolletti, con especial atención en zonas recreativas y de circulación nocturna.