Gobierno y sindicatos: ¿cómo avanza la negociación paritaria en Neuquén?

La primera ronda de paritarias provinciales concluyó este martes con la participación de los gremios ATE, UPCN, ATEN y la UNAVP, que fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, junto a otros funcionarios del gabinete. Las reuniones, enmarcadas en la negociación salarial, continuarán la próxima semana con nuevos encuentros sectoriales.

Durante el cierre de la jornada, Tobares afirmó que el objetivo del Gobierno es acordar la pauta salarial antes de fin de año, tal como ocurrió en 2024. “Buscamos darle previsibilidad a todos los servicios que brinda la provincia en todo el territorio”, expresó el funcionario, remarcando la importancia de un acuerdo que contemple la situación económica actual.

El ministro sostuvo que el diálogo y el consenso son las herramientas centrales para avanzar en un contexto económico complejo tanto a nivel provincial como nacional. “Tenemos expectativas de poder avanzar porque entendemos que el diálogo es el camino que trae beneficios colectivos para todos los habitantes de Neuquén”, destacó Tobares.

Asimismo, el funcionario anunció que se pautaron reuniones periódicas con los sindicatos, con el objetivo de aprovechar el tiempo y cerrar los acuerdos salariales para 2026 de manera anticipada. Subrayó que esta planificación busca garantizar previsibilidad y responsabilidad fiscal en la administración pública provincial.

En sintonía con la gestión del gobernador Rolando Figueroa, Tobares reiteró que la negociación se desarrollará con prudencia y realismo, atendiendo las posibilidades económicas de la provincia. “El diálogo nos va a llevar al consenso que buscamos”, aseguró el ministro, reafirmando la vocación de entendimiento con los distintos sectores.

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, explicó que durante los encuentros se expuso la situación financiera de Neuquén y la necesidad de “seguir confirmando nuestra independencia económica”. Indicó que los gremios coincidieron en solicitar una pauta anual de incrementos, y adelantó que las conversaciones continuarán la próxima semana para avanzar en los detalles.