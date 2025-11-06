Este jueves, el operativo de emergencia en el Parque Nacional Lanín continúa intensificándose tras la aparición de cinco focos de incendio en la zona norte, todos originados por descargas eléctricas asociadas a una tormenta pronosticada en la región. Según el parte emitido por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), los incendios afectan áreas de difícil acceso debido a la topografía del terreno y la espesa vegetación que caracteriza el parque.

En la zona del Cerro Ponom, se encuentran dos focos activos, denominados Cerro Ponom 1 y Cerro Ponom 2, que están siendo combatidos por un equipo de 10 combatientes de incendios forestales del ICE Lanín, quienes trabajan con herramientas manuales y motosierras. También se dispusieron una cuadrilla helitransportada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Neuquén (SPMFN) para asistir en las tareas.

El foco en Chinchillas, en cambio, se encuentra contenido. Allí, un guardaparque y cuatro combatientes del ICE Lanín están utilizando herramientas manuales para controlar las llamas, que afectan principalmente vegetación de araucarias y caña colihue.

En otras áreas, como Mallín Escondido y Valle Las Lumillas, los focos se mantienen activos y continúan siendo monitoreados. Los incendios están afectando principalmente especies vegetales como araucarias, caña colihue, ñires y lengas, que son comunes en la región.

Condiciones meteorológicas y operativos de emergencia

Según el pronóstico del área técnica, se espera cielo parcialmente nublado a nublado durante el día, con posibles lluvias o tormentas aisladas hacia la tarde. Las temperaturas rondarán los 19ºC y la humedad será del 35%, condiciones que podrían afectar el desarrollo de los incendios.

El operativo de emergencia cuenta con la presencia de 20 combatientes de incendios forestales del ICE Norte, quienes reciben el apoyo de una cuadrilla del Sistema Provincial de Manejo de Fuego Neuquén. Además, participan equipos de la Jefatura y Técnica de la UGD Norte, guardaparques de la zona, áreas de comunicaciones, logística y prensa.