La Municipalidad de Neuquén inauguró hoy una de las obras más esperadas para los vecinos de un barrio de la ciudad. Se trata de la obra de 50 cuadras de asfalto en el sector conocido como Los Pumitas, en el barrio Confluencia. Además del pavimento, la intervención incluyó una importante obra subterránea, con la instalación del sistema pluvial y las conexiones domiciliarias de agua y cloacas que faltaban.

La presidenta de la comisión vecinal de barrio Confluencia, María Eva Arriagada, celebró la finalización de la iniciativa: “El barrio cambia muchísimo con esta obra. Me acuerdo cuando todo era de tierra y los vecinos pedían cada día el asfalto porque era puro barro. Hoy están muy felices”.

El municipio destacó que el proyecto fue financiado con fondos municipales, gracias al superávit, y demandó una inversión de 1.800 millones de pesos. Las calles asfaltadas fueron la troncal Paimún y todas las vías internas entre el Arroyo Villa María y las calles Boer y Paimún.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, expresó: “Estamos trabajando muy fuertemente con el Plan Orgullo Neuquino en todos los barrios de la ciudad. Esta es una obra con una gran inversión municipal, y no será la única para esta zona: hay tres sectores más previstos para asfaltar dentro del presupuesto 2026, que cuenta con un 42 por ciento de superávit destinado a obras”.

Además recordó que este sábado Confluencia celebra su aniversario, “es un barrio que durante mucho tiempo estuvo postergado, pero en los últimos años se han concretado obras muy importantes”. También agregó que no se trata solo de una obra de asfalto, sino también de pluviales, agua, cloacas e infraestructura para mejorar la calidad de vida.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que Los Pumitas “es un sector complejo por las aguas superficiales, por lo que hubo que realizar un importante trabajo pluvial con cañerías y sumideros que conducen el agua al Arroyo Villa María y luego al río Limay”.

También se revisaron las conexiones domiciliarias y la obra se realizó con pavimento flexible. Las calles que recibieron este pavimento son: Paimún, Sobisch, Trimarco, Lago Epulafquen, Borges, Giambeluca, América, Los Araucanos, Minas, Las Grutas y Díaz de Solís.

Por último se completó la demarcación, como sendas peatonales y separadores de carriles, y adelantaron que las obras continuarán en el próximo cuadrante, desde el Arroyo hacia el norte, y luego en la calle Copahue.