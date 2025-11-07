El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo en Neuquén estará marcado por tormentas fuertes y ráfagas intensas a lo largo del sábado 8 de noviembre. Las condiciones afectarán principalmente a Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, con variaciones en la intensidad de las precipitaciones y el viento.

Neuquén Capital: lluvias desde la madrugada

En la capital provincial, la jornada comenzará con chaparrones durante la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, con temperaturas entre 10 y 14 grados. Por la tarde y la noche se prevén tormentas fuertes y vientos del noreste de 13 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, y una máxima de 20 grados.

Zapala y la zona centro: condiciones similares

En Zapala, el día comenzará con tormentas fuertes y chaparrones intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 20 grados, mientras que el viento del noreste podría registrar ráfagas de hasta 50 km/h en horas de la tarde y noche. Se recomienda precaución por posible actividad eléctrica y acumulación de agua en zonas bajas.

San Martín de los Andes: lluvias y tormentas en aumento

La región cordillerana de San Martín de los Andes tendrá una jornada húmeda y ventosa. Habrá lluvias aisladas durante la madrugada y mañana, con una temperatura mínima de 7 grados, y tormentas fuertes hacia la tarde y noche, cuando el viento del noreste alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h.

Chos Malal: alerta por tormentas fuertes

En el norte neuquino, Chos Malal también registrará tormentas aisladas desde la madrugada, con un incremento en la intensidad hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 16 grados y el viento del noreste podría generar ráfagas de hasta 50 km/h, según el pronóstico del SMN.​​​​​​​