Noviembre comienza con ráfagas y calor: el detalle del pronóstico para la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 1 de noviembre una jornada con cielo mayormente algo nublado, vientos del sector sudoeste y temperaturas templadas en gran parte de la provincia de Neuquén. Durante la tarde, el viento se intensificará en zonas del centro y sur provincial, donde podrían registrarse ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora, mientras que hacia la noche se espera una leve disminución de la intensidad.

Pronóstico del tiempo en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, se espera un día con cielo entre algo y parcialmente nublado. Durante la mañana, la temperatura rondará los 15 grados, y por la tarde alcanzará los 25 grados, el valor más alto del día. El viento soplará del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con 20 grados y viento leve del sudeste.

Zapala: ráfagas intensas y leve ascenso térmico

En Zapala, el SMN prevé temperaturas entre 7 y 17 grados, con viento del sudoeste que alcanzará hasta 59 km/h en ráfagas durante la tarde y la noche. El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo del día.

San Martín de los Andes: jornada fría al amanecer y ventosa por la tarde

En San Martín de los Andes, el día comenzará con 4 grados y cielo mayormente nublado. A medida que avance la jornada, el viento del sudoeste se intensificará, con ráfagas de hasta 59 km/h, y una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados en horas de la tarde.

Chos Malal: cielo algo nublado y temperatura estable

Para Chos Malal, se pronostica un sábado algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 17 grados. El viento soplará del sudoeste con velocidades moderadas, entre 13 y 31 km/h, sin ráfagas destacadas.