Una iniciativa que deja huella

La Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue puso en marcha la Patrulla Ambiental Urbana, un programa que busca mejorar la limpieza de los espacios públicos y promover la educación ambiental entre vecinos y vecinas. Esta acción se enmarca dentro de la política local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que apunta a una administración responsable y sostenible de los residuos.

Un plan dentro de una visión más amplia

El proyecto forma parte del eje “Aldea Viva” del Plan de Metas 2027, un plan municipal que incluye diversas acciones orientadas al desarrollo sustentable. La creación de la patrulla responde al objetivo de consolidar una comunidad comprometida con el ambiente, reduciendo microbasurales y mejorando la disposición final de los residuos.

Trabajo coordinado y presencia en el territorio

Actualmente, la patrulla está integrada por siete agentes locales —con una próxima incorporación prevista— que trabajan de miércoles a domingo, de 15 a 19 horas. Sus recorridos incluyen sectores clave de la localidad: la vera de la ruta en Pehuenia y Chenque Co, la cancha, las playas y la plaza de Moquehue.

Las tareas combinan limpieza, mantenimiento y control, priorizando los espacios de uso público y las zonas de mayor circulación.

Primeros resultados alentadores

En su primer mes de funcionamiento, el equipo logró recolectar más de 300 kilos de residuos, principalmente botellas de vidrio, latas, bolsas y envoltorios de un solo uso. El balance inicial refleja el impacto positivo del programa y la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

Un paso más hacia una aldea sustentable

Con esta iniciativa, Villa Pehuenia-Moquehue consolida su perfil de localidad comprometida con el cuidado ambiental. El desafío ahora será sostener el programa en el tiempo y continuar fortaleciendo una cultura ciudadana que valore la limpieza, la naturaleza y la responsabilidad compartida en cada acción cotidiana.