La joven nutricionista Karla Fernández, de 34 años y oriunda de Catriel, fue trasladada este viernes al Policlínico Neuquén, donde continuará su tratamiento médico y será sometida a nuevas cirugías y estudios.

Fernández permaneció internada varios días en la Clínica Perón de Catriel, en Unidad de Terapia Intensiva, tras el choque frontal ocurrido el pasado martes en la Ruta Nacional 151, a la altura del paraje Patríol. Su familia confirmó que la evolución fue favorable y que el equipo médico autorizó el traslado debido a la estabilización de su cuadro clínico.

El accidente en la Ruta Nacional 151

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del martes, cuando el Toyota Etios conducido por Fernández fue embestido de frente por un Citroën que habría intentado sobrepasar a un camión en una maniobra imprudente.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron con daños severos y la joven debió ser rescatada del interior del auto por personal de emergencias de Catriel. Posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Dra. Cecilia Grierson, y luego derivada a la clínica local para cuidados intensivos.

Agradecimiento de la familia y apoyo de la comunidad

La madre de Karla, Graciela Ríos, expresó su agradecimiento al personal médico de la Clínica Perón, al equipo de emergencias de Catriel y a la intendenta Viviana Germanier Salzotto, quien se mantuvo al tanto de la situación y brindó apoyo constante a la familia.

“Las oraciones, los mensajes y las muestras de cariño de los vecinos nos dan fuerza para seguir adelante”, manifestó emocionada Ríos.

En Catriel, vecinos y allegados mantienen cadenas de oración y siguen de cerca la evolución de la joven, que continúa recuperándose de fracturas en ambas piernas y múltiples traumatismos.