¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 08 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Evolución favorable tras el choque

Trasladan a Neuquén a la nutricionista herida en el choque frontal en la Ruta 151

Karla Fernández, oriunda de Catriel, fue derivada al Policlínico Neuquén tras varios días en terapia intensiva. Había resultado gravemente herida en un accidente frontal ocurrido el martes.

Por Redacción

Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 20:41
PUBLICIDAD

La joven nutricionista Karla Fernández, de 34 años y oriunda de Catriel, fue trasladada este viernes al Policlínico Neuquén, donde continuará su tratamiento médico y será sometida a nuevas cirugías y estudios.

Fernández permaneció internada varios días en la Clínica Perón de Catriel, en Unidad de Terapia Intensiva, tras el choque frontal ocurrido el pasado martes en la Ruta Nacional 151, a la altura del paraje Patríol. Su familia confirmó que la evolución fue favorable y que el equipo médico autorizó el traslado debido a la estabilización de su cuadro clínico.

El accidente en la Ruta Nacional 151

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del martes, cuando el Toyota Etios conducido por Fernández fue embestido de frente por un Citroën que habría intentado sobrepasar a un camión en una maniobra imprudente.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron con daños severos y la joven debió ser rescatada del interior del auto por personal de emergencias de Catriel. Posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Dra. Cecilia Grierson, y luego derivada a la clínica local para cuidados intensivos.

Agradecimiento de la familia y apoyo de la comunidad

La madre de Karla, Graciela Ríos, expresó su agradecimiento al personal médico de la Clínica Perón, al equipo de emergencias de Catriel y a la intendenta Viviana Germanier Salzotto, quien se mantuvo al tanto de la situación y brindó apoyo constante a la familia.

“Las oraciones, los mensajes y las muestras de cariño de los vecinos nos dan fuerza para seguir adelante”, manifestó emocionada Ríos.

En Catriel, vecinos y allegados mantienen cadenas de oración y siguen de cerca la evolución de la joven, que continúa recuperándose de fracturas en ambas piernas y múltiples traumatismos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD