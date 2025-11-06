Catriel atraviesa horas de profunda preocupación por el estado de salud de Karla Fernández, la mujer de 34 años que sufrió un grave accidente vial el martes pasado en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 151. Familiares y amigos impulsan una cadena de oración y solicitaron donantes de sangre, mientras aguardan su estabilización para un eventual traslado al Alto Valle.

Según el parte médico recibido por su madre, Graciela Ríos, la paciente permanece internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Aunque se registró una leve mejoría en las últimas horas, los profesionales médicos indicaron que aún es necesario esperar su evolución clínica antes de autorizar el traslado a un centro de mayor complejidad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando Karla se dirigía a su lugar de trabajo en el Alto Valle. En ese trayecto, su vehículo —un Toyota Etios— impactó de frente contra un Citroën que circulaba en sentido contrario e intentaba sobrepasar a un camión. La maniobra derivó en un choque frontal que dejó como saldo múltiples fracturas en la joven catrielense, quien debió ser sometida a varias cirugías de urgencia.

El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad, donde Karla es reconocida por su labor como nutricionista y su compromiso con la comunidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y solidaridad, mientras se multiplican los pedidos de oración y colaboración para acompañar a la familia en este difícil momento.

Desde el entorno familiar agradecieron las muestras de apoyo y reiteraron el pedido de donantes de sangre para quienes puedan acercarse a los centros habilitados. La situación de Karla mantiene en vilo a toda la comunidad, que espera con esperanza su recuperación y el inicio de una nueva etapa de cuidados intensivos.