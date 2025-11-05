Una conocida nutricionista de Catriel sigue en terapia intensiva tras el brutal choque en la Ruta 151

La víctima más grave del tremendo choque ocurrido en la ruta Nacional 151 en la zona de Medanito, permanece grave y evaluan su traslado a Neuquén. La mujer manejaba su Toyota Etios hacia el Alto Valle cuando fue chocada de manera frontal por un Citroën Picasso que transitaba fuera de control.

El siniestro sucedió ayer, cerca de las 7 en el tramo conocido como La Escondida, a unos 40 kilómetros al sur de Catriel, en cercanías de Medanito.

Fernández, de 34 años, una nutricionista muy conocida en la ciudad petrolera y madre de dos pequeños. Viajaba rumbo al Alto Valle para cumplir con su trabajo en una empresa.

Según el parte médico oficial, sufrió múltiples fracturas en piernas, cadera y coxis, además de una hemorragia interna. Permanece internada en terapia intensiva de la clínica Juan Domingo Perón y esta una junta médica evalúa un posible ser traslado a un centro de mayor complejidad en Neuquén.

Mientras tanto, los ocupantes del Picasso, que viajaban desde Plottier hacia Buenos Aires, se salvaron de milagro. La conductora sólo sufrió algunos golpes y su acompañante una fractura en la muñeca derecha, pero ambos fueron dados de alta en las últimas horas.

De acuerdo con los primeros peritajes, el Citroën circulaba en sentido sur-norte y habría intentado adelantar a un camión, cuando una mala maniobra -o tal vez el pésimo estado de la calzada- terminó en tragedia. Perdió el control e impactó de frente y de costado contra el Etios de Fernández, que no tuvo tiempo de esquivar.

La violencia del impacto fue tal que los autos quedaron reducidos a chatarra. Fragmentos de carrocería se desparramaron a varios metros del asfalto y los Bomberos tuvieron que trabajar contrarreloj para rescatar a la conductora del Etios, atrapada entre los hierros retorcidos.