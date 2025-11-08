Un insólito accidente ocurrió este viernes en Diagonal Capraro, cuando un Fiat Mobi se deslizó sin freno de mano y chocó contra otro vehículo estacionado. No hubo heridos, aunque el hecho causó sorpresa en plena hora pico. El episodio tuvo lugar en la zona del Ñireco, una de las áreas más transitadas de San Carlos de Bariloche.

Según informaron testigos, un joven dejó su Fiat Mobi estacionado sobre Diagonal Capraro al 1300, pero habría olvidado accionar el freno de mano antes de alejarse del vehículo.

El auto recorrió más de una cuadra

Minutos después, el automóvil comenzó a desplazarse cuesta abajo por la arteria que conecta el centro de Bariloche con el Ñireco.

El rodado avanzó sin control durante más de una cuadra hasta impactar contra un Fiat Uno estacionado en Diagonal Capraro al 1445, sin que se registraran lesionados.

El incidente se produjo en hora pico, en un sector de intenso tránsito vehicular y peatonal. Afortunadamente, las consecuencias fueron solo daños materiales.

Vecinos sorprendidos por la escena

Quienes transitaban por el lugar quedaron atónitos al observar el vehículo circular sin conductor.

El auto fuera de control avanzó en dirección a los semáforos del Ñireco, pero detuvo su recorrido tras chocar contra otro automóvil antes de llegar a la intersección.

Sin heridos y con intervención de testigos

Aunque el hecho no requirió la presencia de servicios de emergencia, varios vecinos se acercaron para asistir y verificar que no hubiera personas dentro del vehículo.

La situación generó comentarios en redes sociales por lo inusual del caso.