Un momento de extrema tensión se vivió en Punta del Este cuando un empresario argentino sufrió una grave reacción alérgica tras ser atacado por avispas y debió ser internado de urgencia. El episodio ocurrió en una chacra ubicada en la zona de José Ignacio y generó preocupación por la rapidez con la que se desarrolló el cuadro clínico.

El empresario Gustavo Scaglione, de 64 años, atravesó un shock anafiláctico luego de recibir múltiples picaduras mientras se encontraba en un campo. La reacción fue inmediata: perdió el conocimiento y sufrió una marcada baja de presión, lo que obligó a un traslado urgente a un centro de salud cercano.

Scaglione llegó a la policlínica del balneario inconsciente y con un estado crítico, según relataron los profesionales que lo atendieron. Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico activó de inmediato el protocolo internacional para este tipo de emergencias y lo derivó al área de reanimación.

Gracias a la rápida intervención, los médicos lograron estabilizarlo de manera progresiva, evitando un desenlace mayor. Una vez controlada la situación, el empresario fue trasladado en ambulancia a un sanatorio privado de Punta del Este, donde continuó bajo observación médica.

El profesional que estuvo a cargo de la atención destacó la importancia de contar con una ambulancia completamente equipada, lo que permitió que el paciente llegara al centro de mayor complejidad en condiciones estables. La evolución fue favorable y, tras superar el momento más crítico, Scaglione pudo recuperarse.

El susto no pasó desapercibido. Al día siguiente del episodio, el empresario regresó al centro médico para agradecer personalmente al equipo de salud que actuó durante la emergencia, un gesto que fue especialmente valorado por los profesionales que participaron de la atención.