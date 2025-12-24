¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
EL RANKING PERFECTO

Qué música poner en Nochebuena: la mejor playlist

Hits del 2025, clásicos modernos y ritmos para no bajar la energía en toda la noche.

Por Redacción

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 15:50
Música variada, actual y bailable para una Nochebuena sin silencios incómodos.

Si en Nochebuena la mesa está servida, el brindis preparado y la familia reunida, hay algo que no puede fallar: la música. Para evitar peleas por el parlante y asegurar clima festivo desde el primer brindis hasta después de la medianoche, armamos la mejor playlist de Nochebuena 2025 en Argentina, con canciones animadas, variedad de estilos y los temas más escuchados del año.

La clave está en mezclar hits argentinos, ritmos latinos, pop internacional y esos temas que, apenas suenan, obligan a levantarse de la silla. Esta selección funciona como un viaje: arranca arriba, no decae y termina con todos cantando.

Playlist de Nochebuena 2025 – Canción por canción

La Plena - W Sound 05 – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
(Top canción más escuchada en Argentina en 2025)

Amor de Vago – La T y La M, Malandro
(Gran hit urbano del año)

BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny
(Uno de los temas más reproducidos del año)

capaz (merengueton) – Allehm & Yorghaki
(Para bailar sin parar)

Tu jardín con enanitos – Roze Oficial
(Temazo pegadizo con ritmo festivo)

MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS
(Perfecto para prender la pista)

Pa las girlas – Mattei
(Swing urbano del momento)

bunda  – Emilia, Luisa Sonza
(Colaboración potente y fiestera)

Hits internacionales que levantan cualquier fiesta

Stay (If You Wanna Dance) – Myles Smith
(Pop veraniego para levantar el ánimo)

Blessings – Calvin Harris & Clementine Douglas
(House/dance vibrante)

Wet, Hot American Dream – Ava Max
(Pop con energía ideal para festejar)

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
(Gran hit global 2025, alegre y poderoso)

Taste – Sabrina Carpenter
(Pop fresco y divertido)

Birds of a Feather – Billie Eilish
(Melodía global que sigue dominando)

El toque final para no bajar la intensidad

Who – Jimin
(K-pop enérgico)

Parte & Choke – Jombriel, Alex Krack & Jøtta
(Urbano actual y bailable)

VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V
(Ritmo latino ideal para la madrugada)

VOY A LLeVARTE PA PR – Bad Bunny
(Para cantar y bailar sin pensar en la hora)

Cómo usar esta playlist en Nochebuena

El secreto es simple: arrancar con los hits argentinos y latinos para romper el hielo, sumar el pop internacional cuando la noche avanza y cerrar con temas que mantengan la energía alta. El resultado es una fiesta sin silencios incómodos ni discusiones por “qué tema poner ahora”.

