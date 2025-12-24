Si en Nochebuena la mesa está servida, el brindis preparado y la familia reunida, hay algo que no puede fallar: la música. Para evitar peleas por el parlante y asegurar clima festivo desde el primer brindis hasta después de la medianoche, armamos la mejor playlist de Nochebuena 2025 en Argentina, con canciones animadas, variedad de estilos y los temas más escuchados del año.
La clave está en mezclar hits argentinos, ritmos latinos, pop internacional y esos temas que, apenas suenan, obligan a levantarse de la silla. Esta selección funciona como un viaje: arranca arriba, no decae y termina con todos cantando.
Playlist de Nochebuena 2025 – Canción por canción
La Plena - W Sound 05 – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
(Top canción más escuchada en Argentina en 2025)
Amor de Vago – La T y La M, Malandro
(Gran hit urbano del año)
BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny
(Uno de los temas más reproducidos del año)
capaz (merengueton) – Allehm & Yorghaki
(Para bailar sin parar)
Tu jardín con enanitos – Roze Oficial
(Temazo pegadizo con ritmo festivo)
MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) – DENNIS
(Perfecto para prender la pista)
Pa las girlas – Mattei
(Swing urbano del momento)
bunda – Emilia, Luisa Sonza
(Colaboración potente y fiestera)
Hits internacionales que levantan cualquier fiesta
Stay (If You Wanna Dance) – Myles Smith
(Pop veraniego para levantar el ánimo)
Blessings – Calvin Harris & Clementine Douglas
(House/dance vibrante)
Wet, Hot American Dream – Ava Max
(Pop con energía ideal para festejar)
Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
(Gran hit global 2025, alegre y poderoso)
Taste – Sabrina Carpenter
(Pop fresco y divertido)
Birds of a Feather – Billie Eilish
(Melodía global que sigue dominando)
El toque final para no bajar la intensidad
Who – Jimin
(K-pop enérgico)
Parte & Choke – Jombriel, Alex Krack & Jøtta
(Urbano actual y bailable)
VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V
(Ritmo latino ideal para la madrugada)
VOY A LLeVARTE PA PR – Bad Bunny
(Para cantar y bailar sin pensar en la hora)
Cómo usar esta playlist en Nochebuena
El secreto es simple: arrancar con los hits argentinos y latinos para romper el hielo, sumar el pop internacional cuando la noche avanza y cerrar con temas que mantengan la energía alta. El resultado es una fiesta sin silencios incómodos ni discusiones por “qué tema poner ahora”.