Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Acompañamiento y contención

Menos Bla Más Amor entregó más de 250 cajas navideñas en una nueva edición del proyecto “Navidar”

Con la colaboración exclusiva de la comunidad, se entregaron cajas navideñas, juguetes, golosinas y bolsones de mercadería en distintos puntos de la ciudad, y se cerró la jornada con una caravana solidaria por la Meseta.

Por Redacción

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 15:33
El equipo Más Compasión, del espacio Menos Bla Más Amor, llevó adelante una vez más su tradicional actividad solidaria de fin de año a través del proyecto “Navidar”, una iniciativa que busca acompañar y brindar contención a distintos sectores de la comunidad en vísperas de la Navidad.

Durante la jornada se entregaron 250 cajas navideñas50 juguetes nuevos290 sorpresitas con golosinas y bolsones de mercadería, que fueron distribuidos en diferentes puntos de la ciudad gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración desinteresada de vecinos y vecinas.

La actividad alcanzó al Refugio Cura BrocheroRefugio María Madrehogares de adultos mayores, el Hospital Regional, el Hospital Centenario, la Cárcel de Mujeres, la Cárcel de Hombres, el Complejo Trans, y culminó con una caravana solidaria que recorrió el basural de la Meseta, llevando un mensaje de acompañamiento y esperanza.

Desde la organización destacaron que la iniciativa fue posible gracias a la colaboración pura y exclusivamente de la gente, resaltando el compromiso solidario de la comunidad. “El verdadero significado de la Navidad es Jesús, cerca de la gente”, expresaron desde el equipo, reafirmando el espíritu que impulsa cada una de estas acciones solidarias.

