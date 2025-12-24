El equipo Más Compasión, del espacio Menos Bla Más Amor, llevó adelante una vez más su tradicional actividad solidaria de fin de año a través del proyecto “Navidar”, una iniciativa que busca acompañar y brindar contención a distintos sectores de la comunidad en vísperas de la Navidad.

Durante la jornada se entregaron 250 cajas navideñas, 50 juguetes nuevos, 290 sorpresitas con golosinas y bolsones de mercadería, que fueron distribuidos en diferentes puntos de la ciudad gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración desinteresada de vecinos y vecinas.

La actividad alcanzó al Refugio Cura Brochero, Refugio María Madre, hogares de adultos mayores, el Hospital Regional, el Hospital Centenario, la Cárcel de Mujeres, la Cárcel de Hombres, el Complejo Trans, y culminó con una caravana solidaria que recorrió el basural de la Meseta, llevando un mensaje de acompañamiento y esperanza.

Desde la organización destacaron que la iniciativa fue posible gracias a la colaboración pura y exclusivamente de la gente, resaltando el compromiso solidario de la comunidad. “El verdadero significado de la Navidad es Jesús, cerca de la gente”, expresaron desde el equipo, reafirmando el espíritu que impulsa cada una de estas acciones solidarias.