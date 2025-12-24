El Gobierno de Neuquén avanza con la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) con equipamiento deportivo en la localidad de Huinganco, una obra que fortalecerá la infraestructura comunitaria, deportiva y cultural de la región del Alto Neuquén.



Actualmente, los trabajos se encuentran en etapa inicial, con un avance del 6,67%, y contemplan la ejecución de movimientos de suelo, replanteo y fundaciones. En paralelo, se están realizando las platinas de anclaje que permitirán la posterior vinculación de las cabreadas, como parte previa al montaje de la estructura de la cubierta del techo.



La obra cuenta con un monto de contrato de $4.187.584.119,76 y un plazo de ejecución de 300 días corridos. El inicio de obra se concretó el 6 de noviembre y finalizará para la próxima primavera.



El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta total de 1.038,45 metros cuadrados y una capacidad para 200 personas, convirtiéndose en un espacio clave e integral para el encuentro comunitario y el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales de la comunidad.



El SUM contará, en planta baja, con hall de acceso, salón principal, áreas de circulación, cocina y sala flexible, sanitarios, sector semicubierto y sala de máquinas. Además, se proyectan importantes espacios exteriores que incluyen portal de acceso, playón al aire libre, rampas y escaleras, sector de mástil, áreas de juegos y parquización.



El diseño del edificio tuvo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, especialmente los fuertes vientos, la orientación solar y el desnivel natural del terreno, garantizando funcionalidad y confort durante todo el año.



Equipamiento deportivo y exterior

El espacio interior estará equipado con infraestructura deportiva multifuncional, que permitirá la práctica de fútbol, hándbol, básquet y vóley, con canchas debidamente demarcadas y un sistema de gradas con capacidad para 200 personas sentadas.



En el exterior, el proyecto incluye mástiles institucionales, bancos, luminarias, áreas parquizadas y un sector de juegos recreativos, promoviendo el uso del espacio como punto de encuentro para toda la comunidad.



Ubicación y servicios

La obra se emplaza en un lote donde funcionan los establecimientos educativos Escuela N.º 76 y CPEM N.º 84, fortaleciendo el entorno educativo y social de la localidad.



En cuanto a la infraestructura de servicios, el proyecto contempla conexión a la red de agua, futura vinculación a la red cloacal actualmente en construcción, factibilidad de red eléctrica y conexión a gas mediante medidor y red GLP.



Con esta inversión, la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo equilibrado del interior neuquino, generando espacios de calidad que promueven la inclusión, el deporte y la vida comunitaria.





