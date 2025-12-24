Tras el infarto que sufrió el pasado 12 de diciembre, Joaquín Levinton continúa enfocado en su recuperación, con controles médicos de rutina y un mensaje claro hacia sus seguidores: el humor sigue siendo su mejor medicina. Fiel a su estilo descontracturado, el líder de Turf volvió a demostrar que, incluso en momentos delicados, no pierde su impronta irónica y cercana.

En ese contexto, el cantante vivió una situación tan insólita como divertida durante una visita al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Lejos de tratarse de una jornada estrictamente médica, el momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, despertando risas y comentarios entre sus fans.

A través de sus Instagram Stories, Joaquín Levinton compartió un clip en el que enfoca a una profesional del área de calidad, seguridad y experiencia del paciente del centro médico. Hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, el detalle que hizo explotar la escena fue el nombre de la mujer: Susana Giménez.

Claro está que no se trata de la histórica diva de la televisión argentina, sino de una homónima. Aun así, el músico no dejó pasar la oportunidad y armó un verdadero sketch improvisado, apelando a referencias clásicas y a su característico absurdo, que fue rápidamente celebrado por quienes lo siguen desde hace años.

“Está Susana Giménez en el hospital”, se lo escucha decir a Joaquín Levinton, mientras una voz femenina responde con sorpresa y complicidad. Acto seguido, el cantante enfoca a la profesional y la saluda como si estuviera frente a la conductora de los teléfonos, desatando la risa inmediata.

Lejos de incomodarse, la trabajadora de la salud se sumó al juego y respondió con frases típicas del imaginario popular asociado a Susana Giménez, generando un intercambio ágil y cargado de humor. Incluso hubo lugar para una frase icónica sobre “mirar el programa desde chiquito”, lo que terminó de sellar el clima distendido.

El video no tardó en viralizarse y fue interpretado por muchos como una señal positiva dentro del proceso de recuperación de Joaquín Levinton. Con ironía, cercanía y una cuota de ternura, el músico dejó en claro que, más allá del susto de salud, sigue siendo el mismo de siempre: creativo, espontáneo y con la sonrisa lista para salir a escena.