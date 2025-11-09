El verano se anticipa con una propuesta que promete tentar hasta a los más disciplinados: este jueves 13 de noviembre, cientos de heladerías del país abrirán sus puertas para una nueva edición de La Noche de las Heladerías, el evento más esperado por los amantes del helado artesanal.

En Neuquén, Río Negro y Chubut, decenas de locales se sumarán a la promoción 2x1 en cuartos de kilo, una tradición que ya se volvió parte del calendario foodie argentino. La movida forma parte de la Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que se extiende del 10 al 16 de noviembre bajo el lema “El futuro es artesanal”.

Pero no todo será solo promo y sabor: la semana incluirá actividades en vivo, presentaciones especiales y acciones solidarias, además del lanzamiento de un nuevo sabor exclusivo que promete dar que hablar en redes.

El helado artesanal es parte de la identidad gastronómica del país, y la AFADHYA busca con esta celebración revalorizar la calidad y el trabajo de los maestros heladeros, al tiempo que impulsa el consumo responsable y local.

Así que ya sabés: si vivís en la Patagonia y amás el helado, este jueves andá preparando la cuchara y el apetito, porque La Noche de las Heladerías llega con todo —dulce, artesanal y al mejor precio—.